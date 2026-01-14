Гибридная классика: первый внедорожник iCaur V27 готов к мировому старту. И в России тоже

С конвейера в Китае сошел первый серийный iCAUR V27, который доберется и до РФ

Первый серийный гибридный внедорожник iCaur V27 официально сошел с конвейера завода в Китае 10 января, ознаменовав начало массового производства.

Бренд, входящий в экосистему Chery, планирует начать мировые продажи уже в первом квартале, отправив первые машины на Ближний Восток. Россия также станет одним из основных рынков, у нас новинка дебютирует в 2026 году.

Дизайн V27, созданный по концепции «Future Classic», сочетает брутальный силуэт длиной более пяти метров с узнаваемыми ретро-элементами, такими как круглые фары. Его дизайн создан в духе внедорожников-легенд, отдавая дань уважения классическим пропорциям и брутальности, присущим таким моделям, как Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser Prado.

Первый серийный гибридный внедорожник iCaur V27

Просторный салон с панорамной крышей и высотой потолка почти 1,4 метра обеспечивает комфорт для пяти пассажиров, а практичный багажник способен увеличивать объем с 715 до 1818 литров.

Под капотом – гибридная силовая установка Golden REEV с тепловой эффективностью до 44,5%. Батарея емкостью 34,3 кВт·ч обеспечивает запас хода свыше 120 км в чисто электрическом режиме, а в смешанном цикле общий пробег превышает 800 км. Мощность двухмоторной системы достигает 456 л.с., что позволяет внедорожнику с интеллектуальным полным приводом разгоняться до сотни за 5,9 секунды. Безопасность обеспечивает комплекс из семи подушек безопасности и современных активных систем.

Таким образом, iCaur V27 позиционируется как универсальный полноприводный автомобиль, который вскоре появится и в России, предлагая уникальный сплав ретро-стиля, современных технологий и высокой энергоэффективности.

