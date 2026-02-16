Продажа автомобиля через Госуслуги набирает популярность в России

ГИБДД: в РФ более 70 тысяч сделок с авто проведено через сервис на Госуслугах

С начала прошлого года через электронный сервис купли-продажи машин на портале «Госуслуги» оформили свои сделки свыше 70 тысяч автовладельцев. Такие данные приводит Госавтоинспекция МВД России.

Динамика роста популярности сервиса довольно показательна. Если в 2024 году им воспользовались около 13 тысяч человек, то уже в 2025-м эта цифра подскочила до более чем 50 тысяч. А в январе 2026 года по электронным договорам в ГИБДД обратилось примерно 6,5 тысяч заявителей – это заметно выше среднемесячного показателя за предыдущий период.

Как работает электронная сделка

По сути, весь процесс от заполнения до подписания документа обеими сторонами укладывается в десять минут. Главное, чтобы и продавец, и покупатель были зарегистрированы на «Госуслугах» и установили мобильное приложение «Госключ» для электронной подписи. Юридически такой цифровой договор ничем не уступает традиционному бумажному.

Ключевая фишка сервиса – встроенные проверки, которые происходят автоматически. Система сама выясняет, не числится ли автомобиль в угоне и свободен ли он от каких-либо ограничений. Обнаружив проблемы, портал просто заблокирует сделку, что, по замыслу создателей, должно надежно защитить покупателя от риска приобрести «кота в мешке». Кстати, в процессе оформления потенциальному владельцу также покажут информацию о возможном наличии залога на транспортное средство.

В ГИБДД отдельно напоминают про необходимость действующей диагностической карты для машин старше четырех лет – без неё зарегистрировать авто не получится. Вообще, основная цель этого онлайн-инструмента – сделать процесс максимально прозрачным, сэкономить время и деньги участников и минимизировать риски для добросовестных покупателей.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что эпоха мощных бензиновых седанов Audi S6 подошла к концу.