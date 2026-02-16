#
Продажа автомобиля через Госуслуги набирает популярность в России

ГИБДД: в РФ более 70 тысяч сделок с авто проведено через сервис на Госуслугах

С начала прошлого года через электронный сервис купли-продажи машин на портале «Госуслуги» оформили свои сделки свыше 70 тысяч автовладельцев. Такие данные приводит Госавтоинспекция МВД России.

«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

Динамика роста популярности сервиса довольно показательна. Если в 2024 году им воспользовались около 13 тысяч человек, то уже в 2025-м эта цифра подскочила до более чем 50 тысяч. А в январе 2026 года по электронным договорам в ГИБДД обратилось примерно 6,5 тысяч заявителей – это заметно выше среднемесячного показателя за предыдущий период.

Как работает электронная сделка

По сути, весь процесс от заполнения до подписания документа обеими сторонами укладывается в десять минут. Главное, чтобы и продавец, и покупатель были зарегистрированы на «Госуслугах» и установили мобильное приложение «Госключ» для электронной подписи. Юридически такой цифровой договор ничем не уступает традиционному бумажному.

Ключевая фишка сервиса – встроенные проверки, которые происходят автоматически. Система сама выясняет, не числится ли автомобиль в угоне и свободен ли он от каких-либо ограничений. Обнаружив проблемы, портал просто заблокирует сделку, что, по замыслу создателей, должно надежно защитить покупателя от риска приобрести «кота в мешке». Кстати, в процессе оформления потенциальному владельцу также покажут информацию о возможном наличии залога на транспортное средство.

В ГИБДД отдельно напоминают про необходимость действующей диагностической карты для машин старше четырех лет – без неё зарегистрировать авто не получится. Вообще, основная цель этого онлайн-инструмента – сделать процесс максимально прозрачным, сэкономить время и деньги участников и минимизировать риски для добросовестных покупателей.

Ранее «За рулем» сообщал, что эпоха мощных бензиновых седанов Audi S6 подошла к концу.

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
16.02.2026 
0