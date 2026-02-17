Как купить «параллельную» машину и не разориться на пошлинах в 2026 году

Эксперт Карандин о новых трендах параимпорта: Китай, BMW X5 и моторы до 160 сил

Основные потоки параллельного импорта в 2026 году, по сути, не меняются. Главным поставщиком машин по таким схемам остается Китай, чьи производители за последние годы серьезно прокачали и качество, и технологии. Причем ставку они делают на гибриды – эти модели часто оказываются выгоднее обычных бензиновых, что в итоге хорошо сказывается на цене для конечного покупателя.

Отдельная интересная история – это европейские бренды, которые собирают в Китае. Тот же BMW или Audi, произведенный там, за счет местных пошлин может быть заметно дешевле. Возьмем, к примеру, BMW X5 с 2,0-литровым мотором: китайская версия укладывается в 10 млн рублей, а вот аналогичная машина из Европы с учетом всех новых сборов легко может перевалить за 15 млн. Поэтому в фокусе импортеров сейчас длиннобазные «иксы» – X1, X3, X5, а также свежие Audi вроде Q5 Long или ожидаемого нового A6.

Перспективные модели из Китая

Кроме «европейцев» стабильно высоким спросом пользуются оригинальные китайские модели. Li Auto L7 и L9 или автомобили марки Zeekr, включая Zeekr 9X, ценят за современное оснащение и практическую полезность. Они уже давно не воспринимаются как экзотика и уверенно продаются по всему миру.

Есть и другая, довольно хитрая категория – подержанные автомобили с моторами, форсированными ровно до 160 лошадиных сил. Эта магия цифры позволяет попасть под льготный утильсбор. Так что модели вроде BMW 318Li или прошлого поколения Audi Q3 и A3 Limousine предлагают статус и опции при более щадящей итоговой стоимости.

Что советуют эксперты

По мнению Дмитрия Карандина, собственника компании Agent. Kar, в сегменте «цена-качество» по-прежнему выгодно смотрится Mazda CX-5, которую в Китае продают с солидными скидками. Он также отмечает потенциал местных моделей Volkswagen – Tiguan L Pro, Tavendor и Tayron. Среди «японцев» ликвидность сохраняют обновленные Toyota RAV4, Highlander и Lexus RX 350. Ну а если говорить о премиуме, то востребованы машины возрастом до трех лет из Германии, Кореи и США: различные BMW X5-X7, Mercedes GLE, GLS, Гелендваген, а также Range Rover, Audi Q7 и Q8.

