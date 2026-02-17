«Стеклянные глаза» и провалы в памяти: как распознать смертельную усталость за рулем Эксперты дали полезные советы для водителей, как не уснуть за рулем

Опытные водители знают: грань между обычной усталостью и опасным провалом в сон практически незаметна.

Организм может не подавать явных сигналов, но есть маркеры, которые нельзя игнорировать.

Если вы поймали себя на том, что не помните последний километр пути, резко тормозите или вдруг перестали замечать машины в зеркалах – это не просто лень, это предвестники катастрофы.

Особенно опасно, когда любимая музыка начинает раздражать, а переключение передач дается с трудом.

Пассажирам тоже стоит быть начеку. Если водитель замолчал, уставился в одну точку и перестал реагировать на дорогу, а мотор на подъеме начинает «захлебываться» из-за забытого переключения – немедленно будите его и требуйте остановки.

Лучшая стратегия – профилактика. Не надейтесь на кофе и громкую музыку, планируйте остановки каждые три-четыре часа. В пути эксперты советуют пить больше воды (организм не даст заснуть, требуя разрядки) и перекусывать не бутербродами, а мандаринами или мятной жвачкой. Подойдут также мармелад, орехи, сухофрукты.

Создайте в салоне легкий дискомфорт: откройте окна для шума и сквозняка, уберите ароматизатор-«елочку». А вот что надо сделать – это наполнить салон натуральным ароматом цитрусовых: попросите пассажиров начистить всем мешок сочных мандаринов – будет и приятно, и полезно. Но самый действенный совет – просто остановиться и поспать полчаса.

Даже короткий сон лучше, чем попытка обмануть природу энергетиками.

