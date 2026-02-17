Автовладельцам приходят уведомления о старых долгах за проезд: подробности

«Автодор» уведомляет о долгах трехлетней давности за платные дороги

Государственная компания «Автодор» начала массово рассылать автовладельцам напоминания о неоплаченных поездках по платным трассам, причем речь зачастую идет о счетах 3- или 4-летней давности. Канал для таких уведомлений – личный кабинет на портале «Госуслуги».

По сути, в ноябре прошлого года на госпортал загрузили полную базу всех неоплаченных счетов, которые появились до 1 сентября 2024-го. Теперь система автоматически информирует должников. В компании объясняют это желанием расширить охват – многие водители могли попросту забыть о старом долге или даже не знать о его существовании.

Здесь важно понимать одну деталь: сам факт въезда на платную дорогу считается согласием с ее условиями и автоматически формирует обязанность оплатить проезд. Юридически эта обязанность, по словам представителей «Автодора», не имеет срока давности. Да, стандартный исковой срок составляет три года с момента выставления счета, но его истечение не списывает долг. Оно лишь дает право суду отказать во взыскании, если сам должник вовремя заявит о пропуске этого срока. Если же не заявит – долг могут взыскать и позже.

На трассах с привычными пунктами оплаты расчет происходит сразу, на выезде или въезде. А вот на участках с технологией «Свободный поток» счет приходит собственнику автомобиля уже позже, и на его оплату по закону отводится пять дней.

Рекомендуем Как не опозориться на платной дороге

Просрочка запускает процедуру штрафования: Ространснадзор выносит постановление на сумму от 1.5 до 5 тысяч рублей. Правда, если погасить основной долг в первые 20 дней, этот штраф аннулируется. Если же и тогда не заплатить, материалы уходят судебным приставам, а «Автодор» продолжает попытки взыскания через все доступные законные механизмы.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте