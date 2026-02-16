Водителей предупредили о штрафах за несоблюдение разметки при снегопаде

Эксперт Машаров: Камеры фиксируют нарушения по скрытой снегом разметке

Камеры фиксации нарушений могут выписать штраф, даже если дорожная разметка полностью скрыта под снегом. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

По его словам, система работает по заранее загруженным цифровым картам и координатам, а не по визуальному распознаванию краски на асфальте. Получается, техника «видит» линии, которые для самого водителя неразличимы.

При этом у автомобилистов есть законные основания для обжалования таких постановлений. Машаров напомнил о части 1 статьи 1.5 КоАП, которая гласит: лицо можно привлечь к ответственности только за нарушения, где доказана его вина. Если вина очевидна, любые сомнения должны трактоваться в пользу водителя.

Комментарий эксперта

Евгений Машаров, член комиссии Общественной палаты РФ:

– Когда разметка не видна, а значит, есть неустранимые сомнения в виновности, ситуация обязана разрешаться в пользу того, кого привлекают.

Проще говоря, если вы физически не могли увидеть линию из-за снега, у вас высокие шансы отменить штраф через суд, пояснил эксперт.

Кстати, поводов для таких споров в ближайшие дни может прибавиться. По прогнозам центра «Метео», с 16 по 20 февраля на европейскую часть России выйдут два южных циклона. Каждый принесет около 10-15 миллиметров осадков, что снова может основательно замести многие дороги.

