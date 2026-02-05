Если на вашей машине есть реклама, готовьтесь платить больше

#
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» подготовили поправки, которые могут серьезно ударить по карману тех, кто использует свой автомобиль для рекламы. Ярослав Самылин, Амир Хамитов и Владислав Даванков внесли законопроект, предлагающий ужесточить регулирование и увеличить штрафы за такие объявления.

Суть инициативы – исключить из закона «О рекламе» определение «передвижная» для конструкций на транспорте. По мнению авторов, нынешняя формулировка создает лазейку. Она не учитывает машины, которые подолгу стоят на одном месте, превращаясь, по сути, в стационарные рекламные щиты. Получается, что автомобиль с наклейкой, припаркованный у дороги на неделю, формально подпадает под более мягкие нормы, хотя его рекламный эффект ничем не отличается от обычного билборда.

Что касается штрафов, то за нарушения, прописанные в статье 14.38 КоАП, депутаты хотят существенно повысить суммы. Для обычных водителей-физических лиц наказание может вырасти с нынешних 3-5 тыс. рублей до 10-40 тысяч. Должностным лицам, допустившим размещение рекламы, грозит уже 50-100 тысяч вместо 30-50 тысяч. А вот для юридических лиц размер санкций предлагается оставить без изменений – от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Причем в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе рассмотрением подобных дел могут начать заниматься местные органы исполнительной власти, а не только суды. Вообще, эта инициатива – часть более широкой тенденции по ужесточению контроля за наружной рекламой, особенно в городской среде, где каждый квадратный метр на виду.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России могут начать производство разных моделей BMW.

Источник:  Autonews
Ушакова Ирина
Фото:ТАСС/ Алексей Филиппов
05.02.2026 
Фото:ТАСС/ Алексей Филиппов
