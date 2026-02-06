Владельцы дорогих машин чаще других паркуются, как хотят

Дептранс Москвы: в 2025 году чаще всего штрафовали за парковку владельцев «премиума»

Владельцы автомобилей премиальных марок лидировали по числу нарушений правил парковки в Москве по итогам прошлого, 2025 года. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.

Речь идет, в основном, о случаях, когда машины оставляли под знаками «Остановка запрещена» или «Стоянка запрещена».

В антирейтинг нарушителей попали пять брендов: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Land Rover и Lexus.

За подобные нарушения в Москве грозит штраф 3 тыс. рублей, причем автомобиль могут и эвакуировать на спецстоянку.

Ранее «За рулем» сообщал, что за последний год импорт авто в РФ резко изменился.

