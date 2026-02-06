#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Владельцы дорогих машин чаще других паркуются, как хотят

Дептранс Москвы: в 2025 году чаще всего штрафовали за парковку владельцев «премиума»

Владельцы автомобилей премиальных марок лидировали по числу нарушений правил парковки в Москве по итогам прошлого, 2025 года. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.

Рекомендуем
Гарантия на автомобиль: где нам недоговаривают?

Речь идет, в основном, о случаях, когда машины оставляли под знаками «Остановка запрещена» или «Стоянка запрещена».

В антирейтинг нарушителей попали пять брендов: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Land Rover и Lexus.

За подобные нарушения в Москве грозит штраф 3 тыс. рублей, причем автомобиль могут и эвакуировать на спецстоянку.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее «За рулем» сообщал, что за последний год импорт авто в РФ резко изменился.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Дептранс Москвы
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Количество просмотров 178
06.02.2026 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0