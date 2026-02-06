Владельцы дорогих машин чаще других паркуются, как хотят
Владельцы автомобилей премиальных марок лидировали по числу нарушений правил парковки в Москве по итогам прошлого, 2025 года. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.
Речь идет, в основном, о случаях, когда машины оставляли под знаками «Остановка запрещена» или «Стоянка запрещена».
В антирейтинг нарушителей попали пять брендов: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Land Rover и Lexus.
За подобные нарушения в Москве грозит штраф 3 тыс. рублей, причем автомобиль могут и эвакуировать на спецстоянку.
Ранее «За рулем» сообщал, что за последний год импорт авто в РФ резко изменился.
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube