Какие BMW ломаются реже всего? Неожиданный лидер рейтинга
Портал Topspeed. com опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей BMW, собрав максимально точные данные по каждой модели. Эксперты оценивали машины по стобалльной системе, и первое место занял не самый новый седан.
Лидером списка стал BMW 4 Series 2017 года выпуска с результатом в 90 баллов. По сути, у этой модели инженеры устранили типичные для более ранних поколений «баварцев» проблемы, вроде неполадок с системой охлаждения. Правда, некоторые владельцы всё же сталкиваются с отказом датчика положения коленвала, но такие случаи, к счастью, не носят массового характера.
Следом идет BMW 1 Series 2013 года, набравший 89 баллов. Здесь картина уже не такая радужная: турбированные версии часто страдают от выхода из строя топливного насоса высокого давления. Вдобавок ко всему, могут доставить хлопот механизм газораспределения и утечки антифриза.
Третью строчку с 88 баллами занимает BMW 2 Series 2020 года. Основные нарекания у владельцев обычно связаны с водяными насосами и подтеками масла – в общем-то, классические для марки «болячки».
Замыкают десятку самых выносливых моделей:
- BMW 5 Series 2016 года – 88 баллов.
- BMW X3 2017 года – 86 баллов.
- BMW Z4 2007 года – 85 баллов.
- BMW X5 2018 года – 84 балла.
- BMW 7 Series 2011 года – 84 балла.
- BMW 3 Series 2016 года – 83 балла.
- BMW i3 2017 года – 83 балла.
Получается, что возраст автомобиля не всегда прямо влияет на его надежность – в списке рядом уживаются и свежие, и давно снятые с конвейера машины.
