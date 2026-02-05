#
Два китайских автобренда ответили на слухи об уходе с российского рынка
12 февраля
Bestune и Dongfeng опровергли слухи о...
Skoda Rapid
12 февраля
Знакомая Шкода в хорошей комплектации снова продается в РФ
Новые Skoda Rapid 2022 года продаются в России...
Эти простых правила продлят жизнь двигателю вашего нового автомобиля
12 февраля
АВТОВАЗ назвал три правила продления срока...

Какие BMW ломаются реже всего? Неожиданный лидер рейтинга

Topspeed составил топ-10 самых надежных подержанных автомобилей BMW

Портал Topspeed. com опубликовал рейтинг самых надежных автомобилей BMW, собрав максимально точные данные по каждой модели. Эксперты оценивали машины по стобалльной системе, и первое место занял не самый новый седан.

Зачем отогревать аккумулятор авто и как это делать?

Лидером списка стал BMW 4 Series 2017 года выпуска с результатом в 90 баллов. По сути, у этой модели инженеры устранили типичные для более ранних поколений «баварцев» проблемы, вроде неполадок с системой охлаждения. Правда, некоторые владельцы всё же сталкиваются с отказом датчика положения коленвала, но такие случаи, к счастью, не носят массового характера.

Следом идет BMW 1 Series 2013 года, набравший 89 баллов. Здесь картина уже не такая радужная: турбированные версии часто страдают от выхода из строя топливного насоса высокого давления. Вдобавок ко всему, могут доставить хлопот механизм газораспределения и утечки антифриза.

Третью строчку с 88 баллами занимает BMW 2 Series 2020 года. Основные нарекания у владельцев обычно связаны с водяными насосами и подтеками масла – в общем-то, классические для марки «болячки».

Замыкают десятку самых выносливых моделей:

  • BMW 5 Series 2016 года – 88 баллов.
  • BMW X3 2017 года – 86 баллов.
  • BMW Z4 2007 года – 85 баллов.
  • BMW X5 2018 года – 84 балла.
  • BMW 7 Series 2011 года – 84 балла.
  • BMW 3 Series 2016 года – 83 балла.
  • BMW i3 2017 года – 83 балла.

Получается, что возраст автомобиля не всегда прямо влияет на его надежность – в списке рядом уживаются и свежие, и давно снятые с конвейера машины.

BMW 1 Series 2013
BMW 4 Series 2017
BMW 2 Series 2020
Ранее «За рулем» сообщал, что в России могут начать производство разных моделей BMW.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Topspeed
Ушакова Ирина
Фото:Pexels
05.02.2026 
Фото:Pexels
