В России подорожает проезд по платным дорогам

«Автодор» намерен повысить тарифы на проезд по платным трассам

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что компания рассматривает возможность увеличения тарифов на проезд по своим платным трассам в этом году. Такое решение связано с ростом инфляции и увеличением расходов на содержание дорог.

По словам Петушенко, повышение тарифов будет тщательно взвешено, чтобы не снизить поток транспорта на платных участках.

До этого глава «Автодора» напомнил, что в прошлом году сборы за проезд по платным трассам достигли 140 млрд рублей. При этом доля проезда по трассе М-4 «Дон» уменьшилась до 47%, что связано с ростом трафика на платных дорогах М-11, М-12 и ЦКАД.

Самая длинная из платных трасс в России – М-4 «Дон», от Москвы до Новороссийска. Последняя индексация тарифов проходила в феврале 2025 года: проезд по М-4 вырос на 360 руб., до 4610 руб., по М-11 «Нева» – на 320 руб., до 3550 руб., по М-12 – на 344 руб., до 4825 рублей.

Платные дороги строятся как альтернативы бесплатным трассам. Они не имеют населенных пунктов, светофоров и железнодорожных переездов, а также позволяют соблюдать высокие скорости.

ООО «Автодор-Платные Дороги», входящее в государственную компанию ГК «Автодор», было создано в 2014 году для обслуживания скоростных платных трасс и развития сервисов для водителей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Chery и Jaguar Land Rover запустят новый автобренд Freelander в 2026 году.

Ушакова Ирина
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
22.01.2026 
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
