Кто будет бесплатно ездить по платным трассам в 2026 году

Власти рассмотрят продление льготного проезда по платным дорогам для электрокаров

Минэкономразвития совместно с Минпромторгом по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова рассматривают возможность продления льготного бесплатного проезда для электромобилей российского производства по платным федеральным трассам в 2026 году.

Об этом сообщили два источника издания «Коммерсант». В аппарате Мантурова подтвердили наличие данного поручения, а в Минэкономразвития уточнили, что работа над этой мерой продолжается. Один из собеседников отметил, что решение о продлении уже принято номинально.

Сейчас бесплатный проезд доступен на трассах М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток» и на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Льгота действует для электромобилей бренда Evolute, модели Москвич 3е, Amberavto А5, Lada Ellada, Lada e-Largus, Газель e-NN, Газель e-City, а также электрических грузовиков компании «ЭМ-Рус». Бесплатный проезд распространяется как на физических лиц, так и на предпринимателей.

По данным Минэкономразвития, с 1 марта 2023 года, когда была введена льгота, по 31 декабря 2024 года было совершено более 1,1 миллиона бесплатных проездов. В Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций (АПОЭ) заявляют, что эту льготу следует распространить на все электромобили, включая иностранные, как это было до 2025 года. Тем не менее продление бонуса только для российских электрокаров считают разумным компромиссом, который помогает одновременно стимулировать электрификацию и развивать отечественный автопром.

По итогам 11 месяцев 2025 года в России было продано 11,2 тысячи новых электромобилей. Это на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечают эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК». При этом в октябре и ноябре 2025-го продажи электромобилей демонстрировали рост.

