Классический универсал Volvo из семидесятых превратят в современный спорткар

Тюнинг-ателье Autoforma представило рестомод Volvo P1800ES Norrsken с мотором T5

За основу рестомода Norrsken взят культовый трехдверный универсал Volvo P1800ES, выпускавшийся всего пару лет в начале 1970-х. Его знаменитый силуэт с огромной стеклянной дверью багажника и так считается раритетом – было сделано чуть больше восьми тысяч штук. Теперь же он станет основой для эксклюзивного проекта.

Рестомод Volvo P1800ES Norrsken

Кузов оригинальной машины подвергся серьезным изменениям. Появились расширенные колесные арки, новые бамперы с черными вставками и довольно крупный спойлер на крыше, который плавно перетекает в линию стекол. Фары и всю прочую оптику заменили на современные светодиодные блоки. Решетка радиатора теперь обрамлена не хромом, а глянцевым черным покрытием, хотя при желании классический хромированный вариант тоже можно вернуть.

Выбор у будущего владельца будет из трех уровней отделки. Первый, Heritage Heaven, максимально сохраняет дух оригинала. Второй, Modern Marvel, предлагает умеренные обновления. Самый радикальный – Forward Fashionista, он же флагманский. Именно в этой версии родной двигатель заменят на турбированную «пятерку» Volvo T5, которая сочетается с усиленной современной трансмиссией.

Машину оснастят полностью переработанным шасси: с измененной геометрией подвески, более эффективными тормозами, дополненными системой охлаждения, и новым рулевым управлением. По сути, это будет уже совсем другой автомобиль с точки зрения динамики.

Рестомод Volvo P1800ES Norrsken

Чтобы подчеркнуть исключительность проекта, производители установили жесткий лимит – не больше пяти машин в год. Цена начинается от 300 тысяч евро, что в пересчете по текущему курсу составляет примерно 27,3 млн рублей. Такая стоимость сразу относит Norrsken к высшей лиге дорогих рестомодов от известных тюнинг-ателье. При этом ждать готовый автомобиль после подтверждения заказа придется не менее полутора лет.

