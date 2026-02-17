Классический универсал Volvo из семидесятых превратят в современный спорткар
За основу рестомода Norrsken взят культовый трехдверный универсал Volvo P1800ES, выпускавшийся всего пару лет в начале 1970-х. Его знаменитый силуэт с огромной стеклянной дверью багажника и так считается раритетом – было сделано чуть больше восьми тысяч штук. Теперь же он станет основой для эксклюзивного проекта.
Кузов оригинальной машины подвергся серьезным изменениям. Появились расширенные колесные арки, новые бамперы с черными вставками и довольно крупный спойлер на крыше, который плавно перетекает в линию стекол. Фары и всю прочую оптику заменили на современные светодиодные блоки. Решетка радиатора теперь обрамлена не хромом, а глянцевым черным покрытием, хотя при желании классический хромированный вариант тоже можно вернуть.
Выбор у будущего владельца будет из трех уровней отделки. Первый, Heritage Heaven, максимально сохраняет дух оригинала. Второй, Modern Marvel, предлагает умеренные обновления. Самый радикальный – Forward Fashionista, он же флагманский. Именно в этой версии родной двигатель заменят на турбированную «пятерку» Volvo T5, которая сочетается с усиленной современной трансмиссией.
Машину оснастят полностью переработанным шасси: с измененной геометрией подвески, более эффективными тормозами, дополненными системой охлаждения, и новым рулевым управлением. По сути, это будет уже совсем другой автомобиль с точки зрения динамики.
Чтобы подчеркнуть исключительность проекта, производители установили жесткий лимит – не больше пяти машин в год. Цена начинается от 300 тысяч евро, что в пересчете по текущему курсу составляет примерно 27,3 млн рублей. Такая стоимость сразу относит Norrsken к высшей лиге дорогих рестомодов от известных тюнинг-ателье. При этом ждать готовый автомобиль после подтверждения заказа придется не менее полутора лет.
Ранее «За рулем» сообщал, что названы 5 самых доступных полноприводных китайских кроссоверов в России.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!