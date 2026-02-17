В России стартовали продажи абсолютно новой Hyundai Creta

Российские дилеры готовы привезти Hyundai Creta 2026 с ценами от 2,91 млн рублей

В России открыли приём заявок на абсолютно новый кроссовер Hyundai Creta 2026 модельного года. Машины поставляются из-за рубежа и оснащаются одним силовым агрегатом – бензиновым мотором 1,5 литра мощностью 115 лошадиных сил в паре с вариатором. Полного привода у таких автомобилей нет, только передний.

Hyundai Creta 2026

Минимальная цена, по данным источников, составляет 2 миллиона 910 тысяч рублей. В эту сумму, как правило, уже включены все таможенные платежи и оформление электронного паспорта транспортного средства для доставки в Краснодар. Правда, конечная стоимость может оказаться выше на 50–100 тысяч рублей – всё зависит от конкретного дилера и города, куда прибудет автомобиль.

У импортных Creta есть и свои недостатки. Например, мультимедийная система и приборная панель не переведены на русский язык, а в базовой комплектации отсутствует так называемый зимний пакет опций.

Hyundai Creta 2026

Тем, кого это не устраивает, есть альтернатива на внутреннем рынке. В России продолжается сборка предыдущей, дорестайлинговой версии модели. Её выпускает компания «АГР Холдинг» на мощностях бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге, а продаётся она под именем Solaris HC. Стартовая цена для версий с передним приводом здесь заметно ниже – от 2,43 млн рублей. За полноприводную модификацию отечественной сборки просят минимум 2,92 млн рублей.

