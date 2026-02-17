#
Hyundai Creta 2026
17 февраля
В России стартовали продажи абсолютно новой Hyundai Creta
Рестомод Volvo P1800ES Norrsken
17 февраля
Классический универсал Volvo из семидесятых превратят в современный спорткар
Тюнинг-ателье Autoforma представило рестомод...
Автовладельцам приходят уведомления о старых долгах за проезд: подробности
17 февраля
Автовладельцам приходят уведомления о старых долгах за проезд: подробности
В России стартовали продажи абсолютно новой Hyundai Creta

В России открыли приём заявок на абсолютно новый кроссовер Hyundai Creta 2026 модельного года. Машины поставляются из-за рубежа и оснащаются одним силовым агрегатом – бензиновым мотором 1,5 литра мощностью 115 лошадиных сил в паре с вариатором. Полного привода у таких автомобилей нет, только передний.

Минимальная цена, по данным источников, составляет 2 миллиона 910 тысяч рублей. В эту сумму, как правило, уже включены все таможенные платежи и оформление электронного паспорта транспортного средства для доставки в Краснодар. Правда, конечная стоимость может оказаться выше на 50–100 тысяч рублей – всё зависит от конкретного дилера и города, куда прибудет автомобиль.

У импортных Creta есть и свои недостатки. Например, мультимедийная система и приборная панель не переведены на русский язык, а в базовой комплектации отсутствует так называемый зимний пакет опций.

Тем, кого это не устраивает, есть альтернатива на внутреннем рынке. В России продолжается сборка предыдущей, дорестайлинговой версии модели. Её выпускает компания «АГР Холдинг» на мощностях бывшего завода Hyundai в Санкт-Петербурге, а продаётся она под именем Solaris HC. Стартовая цена для версий с передним приводом здесь заметно ниже – от 2,43 млн рублей. За полноприводную модификацию отечественной сборки просят минимум 2,92 млн рублей.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
17.02.2026 
Отзывы о Hyundai Creta (12)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Hyundai Creta  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Качество, удобство, комфорт.
Недостатки:
Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.
Комментарий:
Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3-4 миллиона. Даже если хотел поменять на Туссан, то отдав за машину 2 миллиона я потерял бы половину комфорта из комплектации, а это не очень хочется. Китайцев не рассматриваю, и даже слушать не хочу, что не говори, а сравнивать эти ржавые громыхалки нечего. Есть у друзей и знакомых, покатался, знаю. Машина проходит обслуживание у дилера, проблем нет. Есть что было бы, то с удовольствием поделился бы. Проехал по бездорожью, ездил по степям на охоту, негде не подвела. И даже намеков не было где-то застрять, хотя передний привод. Если кто и пишет отрицательные отзывы, то нужно по проблеме обратится к дилеру, потому что все бывает, нужно смотреть. Я всегда рассматриваю только Хендай, и остановился на нем, потому что поменял уже 3 машины, и никогда проблем не было. Считаю, что это надежный семейный автомобиль. Хочется большего, но цены просто пипец, поэтому довольствуемся этим)))
+9