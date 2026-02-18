Экология
18 февраля
Твердотельные аккумуляторы избавят...
Без руля, педалей и зеркал: стартовал выпуск нового электрокара Tesla
Компания Tesla начала выпуск нового купе...

Без руля, педалей и зеркал: стартовал выпуск нового электрокара Tesla

Компания Tesla начала выпуск нового купе Cybercab

Стартовал выпуск беспилотного купе Tesla под названием Cybercab. Первый экземпляр модели без руля и педалей собрали на техасском заводе компании.

Tesla Cybercab
Tesla Cybercab

Серийный выпуск этих машин, по планам, стартует уже в апреле 2026 года. Первым городом, где запустят сервис роботакси на базе Cybercab, станет Остин (Техас, США).

Tesla Cybercab отличают зауженная форма кузова для улучшения аэродинамики, двери, открывающиеся вверх («крыло бабочки»), и багажная дверь без стекла.

Никаких органов управления, а также зеркал, у новинки нет.

Tesla Cybercab
Tesla Cybercab

Автомобиль рассчитан только на двух пассажиров. Все данные выводятся на единственный центральный экран на передней панели. Для багажа отведено место под два чемодана стандартного размера.

Новинка оснащена полностью электрической силовой установкой. Емкость батареи составляет менее 50 кВт·ч, но, по заявлениям производителя, этого достаточно для запаса хода почти в 500 километров.

Интерьер Tesla Cybercab
Интерьер Tesla Cybercab

Ранее «За рулем» сообщал, что в КНР планируют обязать автозаводы вернуть в машины физические кнопки.

Источник:  Autohome
