Популярный бренд обвинили в замалчивании серьезного дефекта в своих авто

Компания Stellantis скрывала дефект сидений в 2 млн своих автомобилей

В рамках коллективного иска против концерна Stellantis раскрываются тревожные детали о потенциально опасном дефекте.

Речь идет о механизме электрической регулировки высоты передних сидений, который устанавливался на миллионы машин. Проблема кроется в небольшом кронштейне внутри этого узла. Как показали испытания, при ударе в заднюю часть автомобиля на скорости около 40 км/ч эта деталь может сломаться, что приведет к резкому и неожиданному опусканию сиденья.

Такое смещение в момент столкновения – не просто неприятность. Оно полностью меняет геометрию безопасности. Ремни и подушки срабатывают, рассчитывая на определенное положение тела. Если водитель или пассажир внезапно «проваливается» вниз, эти системы могут оказаться бесполезными и не обеспечить должную защиту от травм.

Обвинения в преднамеренном сокрытии

Истцы настаивают, что компания FCA (предшественник Stellantis) и поставщик Lear Corporation знали о проблеме, но предпочли ее скрыть. Мотивация проста: масштабный отзыв и перепроектирование узла обошлись бы в колоссальную сумму. В иске прямо говорится о сговоре с целью замалчивания информации, что, по мнению владельцев, не только подвергло их риску, но и обесценило их автомобили на рынке.

Под разбирательство подпадают некоторые из самых популярных в своё время моделей: седаны и купе Dodge Charger, Challenger и Dart, а также Chrysler 200 и 300. Общее число потенциально затронутых транспортных средств оценивается в два миллиона.

Пока Stellantis не дала официальных пояснений по существу иска в суде. Следующим ключевым этапом станет решение судьи о придании делу статуса полноценного коллективного иска, что может занять несколько месяцев. Если ходатайство будет удовлетворено, процесс получит гораздо больший размах.

