#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперт объяснил, почему пары «незамерзайки» не сделают из вас пьяного водителя
19 февраля
Эксперт объяснил, почему пары «незамерзайки» не сделают из вас пьяного водителя
Алкотестеры МВД анализируют не выдох, а...
Авторынок немного оживится: названы последствия снижения ключевой ставки
19 февраля
Авторынок немного оживится: названы последствия снижения ключевой ставки
Эксперт Коптев: Снижение ставки ЦБ до 15,5%...
Незаменимый помощник на дороге: легендарный видеорегистратор-зеркало
19 февраля
Незаменимый помощник на дороге: легендарный видеорегистратор-зеркало
Опубликован обзор видеорегистратора с...

Популярный бренд обвинили в замалчивании серьезного дефекта в своих авто

Компания Stellantis скрывала дефект сидений в 2 млн своих автомобилей

В рамках коллективного иска против концерна Stellantis раскрываются тревожные детали о потенциально опасном дефекте.

Рекомендуем
«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

Речь идет о механизме электрической регулировки высоты передних сидений, который устанавливался на миллионы машин. Проблема кроется в небольшом кронштейне внутри этого узла. Как показали испытания, при ударе в заднюю часть автомобиля на скорости около 40 км/ч эта деталь может сломаться, что приведет к резкому и неожиданному опусканию сиденья.

Такое смещение в момент столкновения – не просто неприятность. Оно полностью меняет геометрию безопасности. Ремни и подушки срабатывают, рассчитывая на определенное положение тела. Если водитель или пассажир внезапно «проваливается» вниз, эти системы могут оказаться бесполезными и не обеспечить должную защиту от травм.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Обвинения в преднамеренном сокрытии

Истцы настаивают, что компания FCA (предшественник Stellantis) и поставщик Lear Corporation знали о проблеме, но предпочли ее скрыть. Мотивация проста: масштабный отзыв и перепроектирование узла обошлись бы в колоссальную сумму. В иске прямо говорится о сговоре с целью замалчивания информации, что, по мнению владельцев, не только подвергло их риску, но и обесценило их автомобили на рынке.

Под разбирательство подпадают некоторые из самых популярных в своё время моделей: седаны и купе Dodge Charger, Challenger и Dart, а также Chrysler 200 и 300. Общее число потенциально затронутых транспортных средств оценивается в два миллиона.

Пока Stellantis не дала официальных пояснений по существу иска в суде. Следующим ключевым этапом станет решение судьи о придании делу статуса полноценного коллективного иска, что может занять несколько месяцев. Если ходатайство будет удовлетворено, процесс получит гораздо больший размах.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт Целиков сравнил средние цены на машины в Китае и России.

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Stellantis
Количество просмотров 29
19.02.2026 
Фото:Stellantis
Поделиться:
Оцените материал:
0