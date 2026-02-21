Названы самые надежные автомобили в мире: список из 10 моделей разных классов

Consumer Reports перечислил 10 самых надежных автомобилей 2026 года

Эксперты издания Consumer Reports снова составили свой ежегодный список самых перспективных новинок авторынка. Десять моделей от известных брендов, включая Ford, Honda и Toyota, получили высшие оценки за прогнозируемую надежность, результаты тестов и мнения владельцев. Примечательно, что в этот раз в топ вошли исключительно машины с гибридными или электрическими силовыми установками.

В сегменте малолитражек лидером стал гибридный Honda Civic. Его 2.0-литровый мотор выдает 200 лошадиных сил и позволяет разогнаться до сотни за 7,5 секунд – на целых две секунды быстрее, чем у версии с обычным бензиновым двигателем.

Среди автомобилей среднего класса первой оказалась Toyota Camry, которая теперь продаётся только как гибрид. По сути, эта модель с экономичным 2.5-литровым двигателем, по мнению аналитиков, демонстрирует почти идеальный баланс между комфортом, управляемостью и практичностью. Её показатели надёжности даже улучшились по сравнению с прошлогодней версией.

Лучшим субкомпактным внедорожником назвали Subaru Crosstrek. Его хвалят за высокий клиренс, который облегчает посадку, минимальные крены в поворотах и отличное поведение на бездорожье. А титул лучшего компактного кроссовера достался Subaru Forester, в этом году тоже получившему гибридную установку на основе 2.5-литрового оппозитного мотора. Причём, в отличие от многих конкурентов, он сохранил систему полного привода, оставаясь при этом весьма экономичным.

В классе среднеразмерных SUV победу празднует Toyota Grand Highlander. Экспертам понравился его просторный салон на три ряда, плавность хода и гибридная силовая установка мощностью 245 л.с., чья динамика не уступает традиционным турбомоторам.

Среди премиальных моделей лучшим компактным кроссовером стал Lexus NX, сочетающий элегантность с экономичностью. А в категории среднеразмерных премиум-внедорожников лидирует BMW X5, который удачно совмещает мощность и умеренный аппетит.

Что касается пикапов, то в компактном сегменте фаворитом оказался Ford Maverick, а среди полноразмерных – Ford F-150. В отдельной категории электромобилей первое место занял Tesla Model Y, который ценят за практичный дизайн, спортивный характер и солидный запас хода на одном заряде.

Ранее портал HotCars уже публиковал свой рейтинг самых надёжных гибридных кроссоверов и внедорожников 2026 года.

