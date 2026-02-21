#
>
В этом году у россиян появится возможность ездить на полноценном беспилотном такси

Яндекс планирует выпустить на дороги 200 беспилотных автомобилей в 2026 году

Яндекс представил свои итоги за прошлый год и планы на нынешний, сделав особый акцент на развитии автономного транспорта. До конца 2026 года компания собирается вывести на российские дороги целых двести беспилотных легковых машин.

Беспилотное такси Яндекс
Беспилотное такси Яндекс

Примерно половина из них, а это сто автомобилей, станут полноценными роботакси в рамках сервиса «Яндекс Go». Пассажиры смогут вызывать их для поездок, как обычное такси, только без водителя за рулём. Оставшаяся сотня машин, по сути, будет работать на науку – их задача состоит в тестировании и дальнейшем совершенствовании технологий.

Параллельно с этим планируется серьёзно расширить и парк беспилотных грузовиков. В текущем году их количество должно увеличиться на семьдесят единиц. Эти машины уже проходят испытания в партнёрстве с крупнейшими российскими торговыми сетями.

В компании не скрывают амбиций, позиционируя себя в качестве одного из мировых лидеров в сфере автономного вождения. Общий пробег их беспилотников по городским улицам и загородным трассам в автономном режиме уже перевалил за отметку в тридцать семь миллионов километров.

Источник:  Яндекс
Лежнин Роман
Фото:Яндекс
21.02.2026 
Фото:Яндекс
