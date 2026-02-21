Продавцов машин со скрученным пробегом в России предложили сажать в тюрьму

Каплан Панеш предложил ввести уголовную ответственность за скручивание пробега

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш выступил с инициативой, которая может кардинально изменить правила игры на рынке подержанных автомобилей. По его мнению, продавцов машин нужно привлекать к уголовной ответственности за сознательное скрытие реальной истории транспортного средства и корректировку показаний одометра. Парламентарий в разговоре привёл шокирующую статистику: по разным оценкам, от 50% до 90% машин на вторичном рынке имеют неверные данные о пробеге.

Проблема, по словам Панеша, давно вышла за рамки кустарного мошенничества и превратилась в целую индустрию. В сети открыто работают конторы, которые под видом консалтинга предлагают «почистить» электронные базы данных об автомобилях. За деньги они удаляют из истории сведения о ДТП, страховых выплатах, факте использования в такси или участии в аукционах битых машин. Эти действия создают у покупателя абсолютно ложное представление о реальном состоянии машины, что в итоге бьёт и по его безопасности на дороге, и по бюджету.

Прямого закона, который бы запрещал скручивание пробега, в России пока нет. Но это не значит, что мошенники действуют безнаказанно. Если будет доказан умысел обмануть покупателя ради выгоды, такие действия могут квалифицироваться по статье 159 УК РФ о мошенничестве. Правда, на практике суды выносят в основном штрафы, и депутат считает эти меры явно недостаточными.

Панеш предлагает пойти дальше и установить чёткие санкции. За первичное нарушение – серьёзные штрафы от 100 до 300 тысяч рублей. Если же продавец попадётся на этом повторно, речь должна идти уже об уголовном преследовании.

Одних только запретов, впрочем, мало. Чтобы сделать саму возможность манипуляций технически сложной, нужно менять систему учёта данных. Ключевое решение – ускорить внедрение механизма автоматической фиксации пробега в электронном паспорте транспортного средства (ЭПТС). Если показания одометра будут записываться при каждом техосмотре, страховом случае или визите на сервис, любую попытку скрутить цифры можно будет выявить практически мгновенно.

Кроме того, инициатива предполагает наделение контролирующих органов, например Роскомнадзора, правом блокировать сайты компаний, которые рекламируют услуги по взлому баз и удалению истории. Само существование таких предложений в открытом доступе парламентарий назвал вызовом государству и обществу.

