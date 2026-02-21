BMW M готовит 30 новых моделей, но с механической коробкой придется попрощаться

Глава BMW M Франк ван Меел анонсировал 30 новых моделей за 2,5 года

Глава спортивного подразделения BMW M Франк ван Меел раскрыл амбициозные планы компании на ближайшие два с половиной года. По его словам, инженеры и дизайнеры сейчас в авральном режиме работают над тридцатью новыми автомобилями. В этот список попадут не только легендарные заряженные версии на базе серийных машин, но и более доступные модели из линейки M Performance с соответствующим спортивным оформлением.

Причем силовые установки будут самыми разными – от традиционных бензиновых моторов до гибридов и полностью электрических агрегатов. Правда, поклонникам механики стоит приготовиться к плохим новостям: будущее ручной коробки передач в подразделении M выглядит весьма туманным.

Объясняя такой плотный график, ван Меел отметил, что у нескольких ключевых для бренда моделей подходит к концу жизненный цикл. Например, вскоре ожидается презентация нового поколения кроссоверов X5 и X6. Кстати, именно из-за этой ротации пока не представлена высокопроизводительная версия новейшего X3 – запуск таких машин требует тщательного планирования и синхронизации с другими новинками.

Одним из главных событий станет дебют первого полноценного электромобиля M-серии – модели iM3, запланированный на следующий год. Однако глава подразделения поспешил успокоить традиционалистов: классическая M3 с двигателем внутреннего сгорания никуда не денется. Она будет сосуществовать на рынке параллельно со своей электрической версией, а также с машинами M Performance для будущих поколений «тройки», «четверки» и другими новинками.

Рекомендуем Новый кроссовер BMW удивил дизайном и технологиями

Вообще, по словам ван Меела, именно линейка M Performance играет колоссальную роль в коммерческом успехе всего подразделения. Эти автомобили эффективно заполняют нишу между топовыми стандартными BMW и экстремальными версиями с литерой M. Стратегия явно работает: только в 2025 году BMW M продала более 213 тысяч машин, и модели M Performance внесли в этот результат огромный вклад.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили в России стали одними из самых дорогих в мире.

«За рулем» можно читать и в MAX