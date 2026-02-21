#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти советы помогут не растеряться и купить максимально подходящий автомобиль
21 февраля
Эти советы помогут не растеряться и купить максимально подходящий автомобиль
Эксперт Абрамов указал, на что обратить...
BMW M готовит 30 новых моделей, но с механической коробкой придется попрощаться
21 февраля
BMW M готовит 30 новых моделей, но с механической коробкой придется попрощаться
Глава BMW M Франк ван Меел анонсировал 30 новых...
Skoda готовит новый Peaq, который бросит вызов Hyundai Ioniq 9
21 февраля
Skoda готовит новый Peaq, который бросит вызов Hyundai Ioniq 9
Фотошпионам удалось заснять электромобиль Skoda...

BMW M готовит 30 новых моделей, но с механической коробкой придется попрощаться

Глава BMW M Франк ван Меел анонсировал 30 новых моделей за 2,5 года

Глава спортивного подразделения BMW M Франк ван Меел раскрыл амбициозные планы компании на ближайшие два с половиной года. По его словам, инженеры и дизайнеры сейчас в авральном режиме работают над тридцатью новыми автомобилями. В этот список попадут не только легендарные заряженные версии на базе серийных машин, но и более доступные модели из линейки M Performance с соответствующим спортивным оформлением.

Рекомендуем
Чистая энергия для розетки: каким электричеством вы заправили свой электромобиль?

Причем силовые установки будут самыми разными – от традиционных бензиновых моторов до гибридов и полностью электрических агрегатов. Правда, поклонникам механики стоит приготовиться к плохим новостям: будущее ручной коробки передач в подразделении M выглядит весьма туманным.

Объясняя такой плотный график, ван Меел отметил, что у нескольких ключевых для бренда моделей подходит к концу жизненный цикл. Например, вскоре ожидается презентация нового поколения кроссоверов X5 и X6. Кстати, именно из-за этой ротации пока не представлена высокопроизводительная версия новейшего X3 – запуск таких машин требует тщательного планирования и синхронизации с другими новинками.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Одним из главных событий станет дебют первого полноценного электромобиля M-серии – модели iM3, запланированный на следующий год. Однако глава подразделения поспешил успокоить традиционалистов: классическая M3 с двигателем внутреннего сгорания никуда не денется. Она будет сосуществовать на рынке параллельно со своей электрической версией, а также с машинами M Performance для будущих поколений «тройки», «четверки» и другими новинками.

Рекомендуем
Новый кроссовер BMW удивил дизайном и технологиями

Вообще, по словам ван Меела, именно линейка M Performance играет колоссальную роль в коммерческом успехе всего подразделения. Эти автомобили эффективно заполняют нишу между топовыми стандартными BMW и экстремальными версиями с литерой M. Стратегия явно работает: только в 2025 году BMW M продала более 213 тысяч машин, и модели M Performance внесли в этот результат огромный вклад.

Ранее «За рулем» сообщал, что автомобили в России стали одними из самых дорогих в мире.

BMW X5M
BMW X6M
BMW X3
BMW M3
BMW M3 Touring
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:GoodFon | BMW
Количество просмотров 17
21.02.2026 
Фото:GoodFon | BMW
Поделиться:
Оцените материал:
0