Россияне бросились скупать калининградские BMW, а их меньше не становится

«Коммерсант»: в 2025 году продажи BMW российской сборки выросли почти втрое

В 2025 году на российских дорогах неожиданно появилось почти втрое больше новых «баварцев», чем годом ранее.

Речь не о прямых поставках, а об автомобилях, собранных в Калининграде на мощностях «Автотора», – таких машин в прошлом году зарегистрировали 145 штук.

Как выяснил «Ъ», предприятие продолжает понемногу выпускать BMW, используя запасы машинокомплектов, которые хранятся еще с 2022 года, когда немецкий концерн свернул сотрудничество и ушел из России. Технически это бывшие локальные версии популярных кроссоверов X5, X6 и X7, которые сейчас продаются через дилерские сети заметно дешевле «чистокровных» импортных аналогов.

Рекомендуем BMW запретила экспортировать свои машины в Россию из Китая

Впрочем, сам немецкий автогигант предупреждает: на такие автомобили лучше не рассчитывать. В российском офисе BMW подчеркивают, что детали могли испортиться за долгое хранение, а качество сборки больше не контролируется официальным производителем. Кроме того, машинокомплекты могли быть доукомплектованы компонентами, приобретенными у сторонних поставщиков.

Эксперты опасаются проблем с гарантией и запчастями, однако интерес к бренду в стране только растет: всего за год россияне приобрели почти 17 тысяч машин немецкого бренда, что на 42% превышает показатели прошлого периода.

Пока эксперты гадают, не попытается ли завод наладить теневой импорт комплектующих из Китая, где у BMW есть совместное предприятие, «Автотор» хранит молчание. Ясно одно: несмотря на риски, покупатели готовы голосовать рублем за местную сборку, пока на складах еще остаются коробки с деталями.

