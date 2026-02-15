BMW запрещает поставки из Китая — новых машин не будет?

Кадаков: компании BMW выгодно, чтобы их автомобили продавались любыми путями

Возникнет ли в России дефицит машин BMW, как это допускают некоторые эксперты, или у «запрета» на поставки из Китая могут быть другие последствия?

Свое видение ситуации представил главный редактор «За рулем» Максим Кадаков. Он напомнил, что компания BMW дала указание своему китайскому подразделению прекратить экспорт машин в РФ.

Отметим, по изначальной цитате Reuters, в компании призвали филиал «категорически возражать против любого потенциального экспорта автомобилей в Россию».

Если машины все же окажутся в РФ по «серым» каналам, то «это произойдет за пределами сферы влияния и вопреки воле BMW», подчеркнули в компании. Что может стоять за этим заявлением и как это скажется на российских поклонниках марки?

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Очередное громкое заявление, которое ни на что не влияет. Есть ли у BMW реальные рычаги влияния? Нет.

Во-первых, потому что реально они ничего не могут предъявить своим китайским партнерам – и не предъявят, ибо ссориться с китайцами себе дороже. Во-вторых, автомобили могут поставлять и поставляют в том числе экспортные компании-прокладки, которым вообще море по колено. В-третьих, компании BMW в нынешнее время выгодно, чтобы их автомобили продавались любыми путями – и неважно где.

Потому что даже в Китае дела с продажами идут не очень весело. А в 2025 году в Россию было ввезено около 18 тысяч новых BMW – не только из Китая, но так же из Германии и США.

Поэтому все останется по-старому: немцы будут громко протестовать (чтобы было заметно, как они негодуют) и при этом будут тихо радоваться, что в России их автомобили по-прежнему покупают. Понятно, что в мировом масштабе это мизер, но все-таки больше, чем продается в какой-нибудь Румынии или Болгарии. Тем более, что по проданным в России машинам и обязательств никаких не надо нести – в том числе, гарантийных.

