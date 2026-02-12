#
>
BMW перекрыла канал поставок машин из КНР

Reuters: компания BMW запретила экспорт своих автомобилей из Китая в РФ

Иномарки продолжают попадать на российский рынок, хотя официально автопроизводители давно свернули прямые поставки.

Льготный утильсбор и скидки: откуда и какие машины выгодно везти в Россию

По сути, главным каналом стал Китай, откуда машины отправляются в РФ через сложные серые схемы. Контролировать этот процесс полностью производители не могут, да и на деле не всегда горят таким желанием – это требует серьезных ресурсов и плотной работы с посредниками.

Возьмём Mercedes-Benz. Компания в очередной раз заявила о полном запрете экспорта в Россию, но при этом честно признаёт, что отследить конечного покупателя каждой машины – задача крайне сложная. В BMW подошли к вопросу жёстче, отдав китайскому подразделению прямой приказ «категорически препятствовать» любым сделкам, целью которых является вывоз автомобилей в нашу страну. Аналогичную позицию об отсутствии официальных каналов сбыта в РФ озвучили и в Volkswagen, Toyota и Mazda.

Проблема, однако, упирается в китайские совместные предприятия. Именно на этих заводах собирают популярные модели Mazda, Honda, Volkswagen и Toyota, не говоря уже о премиальных BMW и Audi. С конвейера они формально уходят на местный рынок, но затем часть из них начинает долгий путь нелегального транзита, который в итоге приводит в российские автосалоны. Получается, что производители технически правы – прямых поставок нет. Но машины все равно поступают в РФ.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве выставили на продажу седан ГАЗ-24 Волга 1988 года за 1,5 млн рублей.

Источник:  Reuters
Ушакова Ирина
Фото:boudewijnhuijgens.getarchive.net
12.02.2026 
Фото:boudewijnhuijgens.getarchive.net
