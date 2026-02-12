Ваш BMW может загореться после поворота ключа: отзывают сотни тысяч авто

Компания BMW отзывает 28 000 авто в Германии из-за риска возгорания

Немецкий концерн BMW запускает масштабную сервисную кампанию по отзыву автомобилей. Пока официально речь идет о 28 тысячах машин в самой Германии, но в реальности под действие отзыва могут попасть до 575 тысяч экземпляров по всему миру. В компании эту цифру пока не подтверждают.

Суть проблемы обнаружили инженеры. Оказалось, что в определенных ситуациях при запуске двигателя авто в электросистеме может произойти короткое замыкание. И хотя такое случается нечасто, последствия бывают серьезными – вплоть до возгорания под капотом.

Список моделей, которые нужно проверить, довольно широк, пишет ТАСС. В него вошли купе BMW 2-й серии, множество версий 3-й, 4-й и 5-й серий, а также 6-я серия Gran Turismo, флагманская 7-я серия Limousine. Не обошли стороной и популярные кроссоверы X4, X5, X6, и даже спортивный родстер Z4. Владельцам этих машин стоит связаться с дилерским центром.

Комментарий эксперта

Антон Чернов, эксперт по автобезопасности:

– Есть машины, которые находятся в группе риска. Причины возгорания давно известны – это EGR (система рециркуляции выхлопных газов), которая имеет конструктивный недостаток, в результате которого начинается течь охлаждающей жидкости. Которая, в свою очередь, может вызвать возгорание во впускном коллекторе.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что в Москве выставили на продажу седан ГАЗ-24 Волга 1988 года за 1,5 млн рублей.