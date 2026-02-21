Эти советы помогут не растеряться и купить максимально подходящий автомобиль

Эксперт Абрамов указал, на что обратить внимание при тест-драйве нового авто

Покупка автомобиля – это очень важное мероприятие, к которому нужно подойти с максимальной ответственностью.

Ведь этот автомобиль станет вашим верным спутником на долгие годы и должен максимально отвечать вашим требованиям и запросам. Единственный способ полноценно «прощупать» машину – это тест-драйв. Однако эйфория от предстоящей покупки может затмить разум, и вы упустите важные моменты.

Поэтому хорошо бы иметь под рукой список важных вещей, на которые стоит обратить внимание. Эксперт Алексей Абрамов рассказал, как лучше всего провести тест-драйв, на какие моменты обратить внимание и выбрать максимально подходящий для себя автомобиль.

Комментарий эксперта

Алексей Абрамов, технический эксперт бренда автозапчастей MARSHALL:

– Покупка автомобиля – интересное и эмоциональное событие, которое почти всегда сопровождается тест-драйвом.

В мою бытность работы менеджером по продажам автомобилей Subaru у нас всегда был одинаковый штатный маршрут. Поэтому прежде всего советую свернуть с предложенного направления. Да, многие автосалоны выстраивают маршруты по различным типам дороги и с разной интенсивностью движения. Но отклонения от стандарта помогут вам выявить нюансы поведения автомобиля. Конечно, согласуйте изменение пути с менеджером, который находится с вами в салоне.

Для проверки выберите дороги с неровностями – так вы сможете проверить и ходы подвески, и «сверчков», которые могут оказаться в автомобиле с завода. По возможности приезжайте на тест вместе с семьей, чтобы убедиться, всем ли в салоне комфортно и удобно.

В такой поездке вы сможете проверить не только подвеску, но и работу КПП и других агрегатов, а, если удастся проехать по разбитой или скользкой дороге, то оцените эффективность работы полного привода.

Так как тестовая поездка обычно длится менее часа, то вы получите лишь первичное представление о поведении автомобиля на дороге. Если у автодилера есть услуга длительного тест-драйва, а вы рассматриваете машину как приоритетную к покупке, то рекомендую воспользоваться этой возможностью.

Следующий совет: проведите повторный тест драйв через 2-3 недели – так вы сможете максимально объективно оценить автомобиль. Уйдут первые эмоции, и вы точно обратите внимание на совершенно новые нюансы, которых могли не заметить при первой поездке.

Теперь перейдем к технической составляющей. Не стесняйтесь попросить менеджера открыть капот и осмотрите подкапотное пространство тестового авто. Возьмите фонарик и изучите внешний вид патрубков, узлов, деталей двигателя. Осмотр можно сделать как на работающем двигателе, так и на заглушенном.

Соглашусь с читателями, кто скажет, что тестовые авто всегда держат в порядке – да, это правда. Но тестовые машины, как правило, не жалеют. А это значит, что первые признаки серьезных поломок могут быть заметны даже на небольших пробегах. Могут обнаружиться подтеки технических жидкостей или запотевания соединений, сигнализирующие об инженерных просчетах или откровенных поломках.

Еще я однозначно рекомендую попросить поднять тестовый автомобиль на подъемнике и провести визуальный осмотр низа машины и компонентов подвески. Так можно определить наличие или отсутствие течей, оценить внешнее состояние компонентов подвески и тормозных систем. Если видно отслоение резины с/блоков или течи, то это будет говорить о том, что при активном использовании автомобиля, вероятно, эти компоненты первыми потребуют замены.

Не упускайте возможность узнать максимум об автомобиле, ведь вы сами можете стать обладателем этого «счастья». Да, по гарантии вопрос закроется – но это время, деньги и нервы.

