#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Kia Sportage
22 февраля
Самый популярный кроссовер Kia снова можно купить в России: сколько он стоит?
Новые кроссоверы Kia Sportage продают в России...
Тихий яд: какая незамерзайка медленно травит водителей?
22 февраля
Тихий яд: какая незамерзайка медленно травит водителей?
Врач Горбачева предупредила об отравлениях...
Самый популярный седельный тягач в РФ: в 2025-м на Sitrak C7H пришлось 10% всего рынка тяжелой грузовой техники
22 февраля
Названа компания-лидер по выпуску грузовиков — угадаете?
В 2025 году Sinotruk впервые стал крупнейшим в...

В России начали продавать новый добротный кроссовер Toyota дешевле «китайцев»

Toyota Yaris Cross из Японии предлагаются в России с ценами от 2,25 млн рублей

Параллельный импорт предлагает россиянам компактную новинку – Toyota Yaris Cross японской сборки. Цены на него начинаются примерно с 2,25 млн рублей, что, как выяснилось, ниже стоимости некоторых новых моделей из Китая и Беларуси.

Toyota Yaris Cross
Toyota Yaris Cross

Рекомендуем
Чистая энергия для розетки: каким электричеством вы заправили свой электромобиль?

Например, базовый Chery Tiggo 4 с турбодвигателем оценивается минимум в 2 265 000 рублей. Его локализованный двойник Tenet T4 обойдётся ещё дороже – от 2,295 млн. Белорусский Belgee X50 и вовсе стартует с отметки почти в 2,48 млн рублей. На этом фоне японский кроссовер выглядит интересным предложением, хотя и привозится обычно под заказ.

В Иркутске за 2,25 млн рублей готовы привезти новую машину в комплектации G. В неё входят тканево-кожаная отделка сидений, кожаный руль, круиз-контроль, система удержания в полосе, светодиодные ходовые огни, камера заднего вида и 8-дюймовый мультимедийный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Более спортивная версия GR Sport с двухцветным кузовом, полным светодиодным светом и отделкой алькантарой предлагается в Благовещенске за 2,39 млн рублей. Там же за 2,55 млн можно найти экземпляр с адаптивным круиз-контролем, подогревом руля и сидений, парктрониками и 10-дюймовым дисплеем.

Самый дорогой вариант выставлен в Подмосковье за 2,99 млн рублей. Его главная особенность – эксклюзивная чёрно-оранжевая отделка салона.

Интерьер Toyota Yaris Cross
Интерьер Toyota Yaris Cross

Рекомендуем
Льготный утильсбор и скидки: откуда и какие машины выгодно везти в Россию

Независимо от комплектации, все эти кроссоверы технически одинаковы. Под капотом у них один и тот же 1,5-литровый атмосферный двигатель на 120 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором Direct Shift. Привод – исключительно передний.

По сути, Yaris Cross – это слегка приподнятый хэтчбек, построенный на компактной платформе TNGA-B. Его габариты (4,18 м в длину и 2,56 м колесная база) лишь ненамного превышают размеры обычного Yaris. В общем-то, это типичный городской кроссовер для узких улиц.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 17
22.02.2026 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0