В России начали продавать новый добротный кроссовер Toyota дешевле «китайцев»

Параллельный импорт предлагает россиянам компактную новинку – Toyota Yaris Cross японской сборки. Цены на него начинаются примерно с 2,25 млн рублей, что, как выяснилось, ниже стоимости некоторых новых моделей из Китая и Беларуси.

Toyota Yaris Cross

Например, базовый Chery Tiggo 4 с турбодвигателем оценивается минимум в 2 265 000 рублей. Его локализованный двойник Tenet T4 обойдётся ещё дороже – от 2,295 млн. Белорусский Belgee X50 и вовсе стартует с отметки почти в 2,48 млн рублей. На этом фоне японский кроссовер выглядит интересным предложением, хотя и привозится обычно под заказ.

В Иркутске за 2,25 млн рублей готовы привезти новую машину в комплектации G. В неё входят тканево-кожаная отделка сидений, кожаный руль, круиз-контроль, система удержания в полосе, светодиодные ходовые огни, камера заднего вида и 8-дюймовый мультимедийный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Более спортивная версия GR Sport с двухцветным кузовом, полным светодиодным светом и отделкой алькантарой предлагается в Благовещенске за 2,39 млн рублей. Там же за 2,55 млн можно найти экземпляр с адаптивным круиз-контролем, подогревом руля и сидений, парктрониками и 10-дюймовым дисплеем.

Самый дорогой вариант выставлен в Подмосковье за 2,99 млн рублей. Его главная особенность – эксклюзивная чёрно-оранжевая отделка салона.

Интерьер Toyota Yaris Cross

Независимо от комплектации, все эти кроссоверы технически одинаковы. Под капотом у них один и тот же 1,5-литровый атмосферный двигатель на 120 лошадиных сил, который работает в паре с вариатором Direct Shift. Привод – исключительно передний.

По сути, Yaris Cross – это слегка приподнятый хэтчбек, построенный на компактной платформе TNGA-B. Его габариты (4,18 м в длину и 2,56 м колесная база) лишь ненамного превышают размеры обычного Yaris. В общем-то, это типичный городской кроссовер для узких улиц.

