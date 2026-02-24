На рынок РФ пробился надежный 7-местный «японец». Стоит дешевле Chery Tiggo 8 Pro Max и Geely Okavango

Компактвэн Toyota Veloz появился в России – цены начинаются от 2,45 млн рублей

В России начали появляться семиместные компактвэны Toyota Veloz – эту модель официально к нам не поставляли.

Их везут по параллельному импорту из Азии и ОАЭ, и цена выглядит привлекательно на фоне других трехрядников.

Прямых аналогов у Veloz нет. Но наиболее близкие, например, Chery Tiggo 8 Pro Max стоит минимум 3,3 млн рублей, Geely Okavango стартует почти с 3,9 млн, а JAC RF8 – не меньше 4,7 млн.

Заявленные за Veloz 2,45 млн выглядят скромно.

Самый доступный вариант предлагает компания из Омска в комплектации GX. В нее входят светодиодная оптика, 17-дюймовые диски, салон из ткани и экокожи, кожаный руль, однозонный климат-контроль и камера заднего вида.

Toyota Veloz

Приборная панель полуцифровая, есть бесключевой доступ, выбор режимов движения, контроль давления в шинах и набор электронных помощников (ABS, EBD, BAS).

Машины везут в основном в версии GX, но цена сильно зависит от города.

В Новосибирске за него просят от 2,5 млн, в Казани – 2,59 млн. Дороже всего доставка на Дальний Восток и Север: во Владивостоке – от 2,67 млн, в Благовещенске – 2,71 млн, в Якутске – около 3 млн. Рекорд в Сыктывкаре – 3,1 млн рублей.

Toyota Veloz

Несколько машин уже есть в наличии. В Назрани белый экземпляр оценили в 3 млн, в Самаре темно-серый с ЭПТС – в 3,417 млн. Самый дорогой, черный за 4,249 млн, выставлен в Тюмени.

Под капотом у всех версий – атмосферный бензиновый двигатель 1,5 л (106 л.с.), вариатор и передний привод. Производят компактвэны в основном в Индонезии.

