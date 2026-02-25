#
Детское автокресло: правила и штрафы в 2026 году

Авто Mail напомнил о штрафах за неправильную перевозку ребенка в авто

Как правильно перевозить детей и как Закон наказывает тех, кто этого не делает? Вопросы, остающиеся актуальными всегда, ведь на место одних молодых родителей, к счастью, приходят другие. И им тоже нужно знать о безопасности своих чад в машине.

Коллеги из Авто Mail напоминают, как нужно перевозить детей разных возрастов:

Электромобиль против авто с ДВС: проверка на выносливость и долговечность

  • До 1 года: только в специальной автолюльке с маркировкой 0, размещенной сзади перпендикулярно движению (боком, параллельно подушке сиденья) или спереди спиной к лобовому стеклу при отключенной пассажирской подушке;
  • От 1 до 7 лет: только в детском автокресле на заднем или на переднем сиденье по ходу движения;
  • От 7 до 11 лет: до 150 см – сзади или спереди в автокресле, более 150 см – сзади со штатным ремнем, спереди с ремнем и удерживающим устройством (кресло групп 2/3 или бустер);
  • Старше 12 лет: сзади или спереди, до 150 см – с удерживающим устройством, более 150 см – со штатным ремнем.

Штрафы за неправильную перевозку детей в 2026 году (статья 12.23 КоАП РФ)

  • Физическое лицо – 5 тысяч рублей,
  • Должностное лицо (включая таксистов) – 50 тысяч рублей,
  • Юридическое лицо – 200 тысяч рублей.

Источник:  Авто Mail
Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / senivpetro
25.02.2026 
Фото:freepik / senivpetro
