Могут загореться: легендарный шведский бренд отзывает тысячи авто

Volvo EX30 снова в центре внимания из-за серьезных проблем с безопасностью. Шведский автопроизводитель запускает масштабную кампанию по отзыву более 40 тысяч этих электрических кроссоверов. Причина – возможный перегрев высоковольтной батареи, который в худшем случае способен привести к пожару.

Под действие отзыва попадают 40 323 автомобиля , и не важно, с одним или двумя моторами они выпущены. Объединяет их общий поставщик аккумуляторных ячеек – китайская компания Shandong Geely Sunwoda Power Battery Co. Владельцам уже начали рассылать уведомления о дальнейших действиях. А до этого им советовали ограничивать заряд батареи 70% и не парковать машину вплотную к зданиям.

Первым тревожным звонком стал пожар в ноябре 2025 года в бразильском автосалоне, где загорелся выставочный EX30. А непосредственно перед объявлением об отзыве разгорелся крупный судебный спор между Viridi E-Mobility Technology (дочкой Geely) и производителем батарей Sunwoda.

