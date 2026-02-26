В РФ будут выпускать новые дешевые отечественные машины: что об этом известно

Степин: «Автотор» планирует расширить линейку автобренда Eonyx новыми моделями

Калининградский холдинг «Автотор» намерен пополнить линейку своего электромобильного бренда Eonyx новинками. О таких планах на московской конференции ForAuto 2026 заявил представитель компании Дмитрий Степин.

На сегодняшний день на заводе компактных электромобилей в новом промышленном кластере «Автотора» собирают три модели. Это двухместный городской электрокроссовер City (M2), а также коммерческие версии – Cargo и Pickup с открытым кузовом. Кстати, дилеры уже начали предлагать их по ценам ниже первоначальных. Например, Eonyx City (M2) сейчас можно купить за 546 тысяч рублей, Cargo – за 660 тысяч, а Pickup – за 690 тысяч.

Eonyx Cargo и Pickup

При этом на официальном сайте бренда указаны другие цифры. Там стоимость City (M2) с учетом льготного лизинга и скидок для юрлиц тоже начинается от 546 тысяч. А вот Pickup и Cargo в рамках «специального предложения» оцениваются от 690 и 790 тысяч рублей соответственно.

По габаритам ситикар Eonyx City даже компактнее старой Оки. Заднюю ось машины приводит в движение встроенный электромотор, а литий-ионная батарея на 150 А·ч обеспечивает пробег до 150 километров без подзарядки. Коммерческие собратья, Cargo и Pickup, оснащены передним электродвигателем мощностью 8 лошадиных сил. Его максималка – 80 км/ч.

Интерьер Eonyx

Энергию для них запасает литий-железо-фосфатная батарея ёмкостью 11,8 кВт·ч, которой тоже хватает на те же 150 километров. Полная зарядка аккумулятора от обычной домашней розетки занимает примерно восемь часов.

Вообще, это решение «Автотора» развивать собственный бренд выглядит логичным шагом. Ранее холдинг, по словам председателя совета директоров Валерия Горбунова, решил свернуть дистрибуцию китайских марок, чтобы сконцентрироваться именно на собственном производстве.

Ранее «За рулем» сообщал , что названы 10 лучших семейных подержанных кроссоверов с ценой до 1 млн рублей.

«За рулем» можно читать и в Телеграм