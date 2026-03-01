Минивэн Pacifica 2027 года изменился внешне получит новую версию

Обновленный дизайн Chrysler Pacifica 2027 года раскрыли на новых тизерных фото

Пока одни бренды обновляют модели почти каждый год, Chrysler взял паузу, но теперь возвращается с громким анонсом.

Опубликованные в одной из соцсетей тизеры раскрывают дизайн обновленного Pacifica 2027 модельного года. Это первый серьезный рестайлинг модели с тех пор, как компания осталась с одним этим минивэном (не считая упрощенной версии Voyager) в своем модельном ряду

Судя по фото, дизайнеры сосредоточились на передней части. Автомобиль лишился прежних горизонтальных фар: их место заняли вертикальные светодиодные блоки, визуально стекающие по краям бампера. Их объединяет световая полоса, проходящая через всю переднюю панель. На ней расположен новый логотип Chrysler – минималистичные переплетающиеся трапеции, которые заменили классические «крылья».

Нижняя часть бампера выделяется крупной решеткой радиатора с изысканным хромированным узором. Судя по шильдику Pinnacle на боковине, на тизерах изображена топ-комплектация.

Chrysler Pacifica 2027 года

Производитель пока не показывает салон, но инсайдеры ожидают появления современных цифровых панелей и расширения функциональности мультимедиа. Что касается моторов, то 3,6-литровый V-6 бензиновый двигатель, скорее всего, останется базовым.

Главная интрига – гибридная версия. Ранее в Stellantis заявили о сворачивании программ по подключаемым гибридам, что ставит под вопрос судьбу Pacifica Hybrid. Однако ранее гендиректор бренда намекала на появление электрической версии.

Официальная премьера новинки должна состояться в ближайшие месяцы.

