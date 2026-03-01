#
МолнияВыиграй ЛадуЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Alfa Romeo 33 Stradale
1 марта
Редчайший классический спорткар выманили у вдовы коллекционера за тысячу рублей
Полиция расследует продажу Alfa Romeo 33...
JAC JS9
1 марта
Модельный ряд УАЗа пополнится совершенно новым рамным внедорожником
JAC JS9 выйдет на российский рынок во...
Toyota Fortuner
1 марта
Совершенно новую версию популярного «рамника» Toyota заметили на тестах
Toyota начала тесты нового Fortuner с...

Минивэн Pacifica 2027 года изменился внешне получит новую версию

Обновленный дизайн Chrysler Pacifica 2027 года раскрыли на новых тизерных фото

Пока одни бренды обновляют модели почти каждый год, Chrysler взял паузу, но теперь возвращается с громким анонсом.

Рекомендуем
Атом запускается в серию — раскрыт важный пункт оснащения

Опубликованные в одной из соцсетей тизеры раскрывают дизайн обновленного Pacifica 2027 модельного года. Это первый серьезный рестайлинг модели с тех пор, как компания осталась с одним этим минивэном (не считая упрощенной версии Voyager) в своем модельном ряду

Судя по фото, дизайнеры сосредоточились на передней части. Автомобиль лишился прежних горизонтальных фар: их место заняли вертикальные светодиодные блоки, визуально стекающие по краям бампера. Их объединяет световая полоса, проходящая через всю переднюю панель. На ней расположен новый логотип Chrysler – минималистичные переплетающиеся трапеции, которые заменили классические «крылья».

Нижняя часть бампера выделяется крупной решеткой радиатора с изысканным хромированным узором. Судя по шильдику Pinnacle на боковине, на тизерах изображена топ-комплектация.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Chrysler Pacifica 2027 года
Chrysler Pacifica 2027 года

Производитель пока не показывает салон, но инсайдеры ожидают появления современных цифровых панелей и расширения функциональности мультимедиа. Что касается моторов, то 3,6-литровый V-6 бензиновый двигатель, скорее всего, останется базовым.

Главная интрига – гибридная версия. Ранее в Stellantis заявили о сворачивании программ по подключаемым гибридам, что ставит под вопрос судьбу Pacifica Hybrid. Однако ранее гендиректор бренда намекала на появление электрической версии.

Официальная премьера новинки должна состояться в ближайшие месяцы.

Chrysler Pacifica 2027 года
Chrysler Pacifica 2027 года
Chrysler Pacifica 2027 года

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник:  Car and Driver
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:Сhrysler
Количество просмотров 24
01.03.2026 
Фото:Сhrysler
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chrysler Pacifica

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв