Знаменитый семейный кроссовер Skoda вернулся в Россию с ценами ниже «китайцев»

Skoda Kodiaq первого и второго поколения предлагаются в РФ с ценами от 3,3 млн

Skoda Kodiaq по-прежнему находит путь к российским покупателям, несмотря на изменения в утилизационном сборе. Как выяснилось, на рынке за него просят от трёх с лишним миллионов, причём в ходу и старый рестайлинг, и совсем новая модель.

Интересно, что заявленный минимум в 3,3 млн рублей – это предложение из Владивостока под заказ. За эти деньги предлагают рестайлинговый кроссовер в топовой комплектации Flagship, но с тканевым салоном и базовой магнитолой. Под капотом – двухлитровый турбомотор на 220 лошадиных сил, полный привод и семиступенчатый робот. В других городах ценник заметно выше: в Тюмени за версию на 186 сил с кожей просят 3,5 млн, в Воронеже – уже 3,9 млн, а в Сыктывкаре 220-сильный вариант оценили в 4,2 млн рублей.

Skoda Kodiaq

Готовые машины в наличии стоят ещё дороже. В Самаре такой Kodiaq продают за 4,1 млн, в Екатеринбурге или Нижнекамске – от 4,4 млн. Краснодар, Красноярск и Москва запрашивают от 4,5 до 4,65 млн рублей. Самые высокие цены обнаружились в Астрахани (от 4,75 млн), Казани (от 4,8 млн) и Петербурге, где минимум составляет 4,9 млн рублей.

За автомобиль второго, современного поколения продавцы хотят существенно больше. Один из самых доступных вариантов за 5,5 млн рублей нашелся в Челябинске. В Москве цена стартует от 5,6 млн, а в Санкт-Петербурге и Оренбурге – от 5,9 млн рублей. Эти машины, которые также есть в Нижнем Новгороде, Самаре, Тюмени, Казани и Перми, унифицированы по технической части: у всех полный привод, роботизированная коробка на семь ступеней и двухлитровый турбодвигатель мощностью 190 сил.

Интерьер Skoda Kodiaq

Для сравнения, новый Geely Atlas у дилеров сейчас стоит минимум 3 449 990 рублей, а калужский кроссовер Jetour T8 – от 3,61 млн. Получается, что подержанный, но всё ещё актуальный европейский кроссовер может конкурировать с ними по цене, особенно в базовых версиях. Кстати, ранее стало известно, что новый лифтбек Skoda Rapid калужской сборки ещё можно найти в продаже - два экземпляра оценили в 2,3 и 2,5 млн рублей.

