Chery готовит необычный дизельный внедорожник: подробности

Chery представит в Австралии дизельный гибридный пикап с подзарядкой от сети

Китайский автопроизводитель Chery намерен представить на австралийском рынке уникальный пикап уже в последнем квартале 2026 года.

Речь идёт о первой для страны и, по сути, для всего континента модели, которая сочетает дизельный двигатель с гибридной силовой установкой, причём её можно заряжать от обычной розетки. В Китае эта машина уже дебютировала под названием Rely P3X, а её кодовое обозначение – KP31. Под капотом у неё стоит 2,5-литровый мотор, а полезная нагрузка, которую она способна перевозить, достигает одной тонны.

Этот шаг – часть более широкой стратегии компании по укреплению позиций в сегменте пикапов. Годом ранее, в 2025-м, Chery запустила в Китае модель Rely R08, стартовая цена которой составила около 12 850 долларов. Эта машина довольно быстро вышла и на другие рынки, включая Латинскую Америку и Ближний Восток, где в некоторых странах продаётся как Chery Himla.

Само подразделение Rely развивается как самостоятельный бренд с растущей линейкой: помимо базового R08, есть версия Pro и полностью электрическая модификация EV. Ранее публике показывали концепты P2X и P3X, и теперь подтвердилось, что именно P3X под брендом Chery отправится покорять Австралию.

Источник:  CarNewsChina
Фото:Chery
28.02.2026 
Фото:Chery
