В Россию вернулся популярный кроссовер Hyundai в обновленной версии

Hyundai ix35 китайской сборки 2023 года продают в России за 3,35 млн рублей

На российском рынке снова можно встретить Hyundai ix 35, но теперь это уже совсем другая машина. Речь идёт о двух автомобилях 2023 года выпуска, которые продаёт частный салон в Екатеринбурге. За каждый из них просят 3 350 000 рублей, причём в эту сумму, по словам продавца, уже включены все платежи и документы для постановки на учёт.

Hyundai ix35

На деле это рестайлинговый вариант, который до прошлого года собирали в Пекине. После обновления 2020 года модель подросла в длину до 4,5 метров, обзавелась крупным вертикальным сенсорным экраном и получила дополнительные системы помощи водителю. Оба экземпляра – новые, и в ПТС у них будет стоять первый владелец.

Оба кроссовера предлагаются в топовой версии GLS Leading . В списке оснащения значатся цифровая приборная панель, медиасистема с 10,4-дюймовым дисплеем, камера заднего вида с парктрониками и светодиодная оптика.

Салон отделан экокожей, руль – кожаный и мультифункциональный. Для комфорта предусмотрены климат-контроль, круиз-контроль, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя. За безопасность при парковке отвечает электронный «ручник» с функцией AutoHold , а за зарядку гаджетов – несколько USB -портов.

Интерьер Hyundai ix35

С технической точки зрения автомобили идентичны. Это переднеприводные модели с 1,4-литровым бензиновым турбомотором T - GDI мощностью 140 л.с. Силовой агрегат работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Ходовая часть спереди построена на стойках МакФерсон, а сзади используется многорычажная подвеска. Кстати, это не единственная модель Hyundai , которая теперь попадает в Россию альтернативными путями. Ранее похожим образом на рынок вернулся и семейный Santa Fe , цены на который в феврале начинались от 3,86 млн рублей.

