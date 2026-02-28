Совершенно новый Kia Sportage поступит в продажу уже 5 марта: все изменения
Обновлённый Kia Sportage для китайского рынка официально дебютирует 5 марта, хотя машину уже можно увидеть в салонах дилеров. Подробности и живые фотографии новинки опубликовал ресурс Autohome.
Внешность кроссовера заметно переработали. Дизайнеры сделали решётку радиатора более массивной и визуально объединили её с блоками фар, создав единый элемент. Задние фонари теперь соединяет чёрная декоративная планка, а передний бампер стал шире. Габариты остались прежними: длина – 4695 мм, ширина - 1865 мм, а колесная база составляет 2755 мм.
Внутри салон получил изогнутую панель, на которой разместились экраны цифровой приборки и медиасистемы. Появился новый двухспицевый руль с двухцветной отделкой, да и центральная консоль в целом выглядит иначе.
Список доступного оборудования довольно широк. Покупателям предложат панорамную крышу, беспроводную зарядку для телефона, электропривод и подогрев передних сидений, обогрев руля, подрулевые лепестки для переключения передач и даже электропривод крышки багажника.
Под капотом ничего принципиально нового – линейка силовых агрегатов сохранилась. Это два знакомых бензиновых турбомотора. Базовый 1,5-литровый двигатель развивает 200 лошадиных сил, а более мощный 2,0-литровый вариант выдаёт 245 л.с. Оба мотора будут работать исключительно в паре с АКП.
