Совершенно новый Kia Sportage поступит в продажу уже 5 марта: все изменения

Обновлённый Kia Sportage для китайского рынка официально дебютирует 5 марта, хотя машину уже можно увидеть в салонах дилеров. Подробности и живые фотографии новинки опубликовал ресурс Autohome.

Kia Sportage 2026
Kia Sportage 2026

Внешность кроссовера заметно переработали. Дизайнеры сделали решётку радиатора более массивной и визуально объединили её с блоками фар, создав единый элемент. Задние фонари теперь соединяет чёрная декоративная планка, а передний бампер стал шире. Габариты остались прежними: длина – 4695 мм, ширина - 1865 мм, а колесная база составляет 2755 мм.

Внутри салон получил изогнутую панель, на которой разместились экраны цифровой приборки и медиасистемы. Появился новый двухспицевый руль с двухцветной отделкой, да и центральная консоль в целом выглядит иначе.

Интерьер Kia Sportage 2026
Интерьер Kia Sportage 2026

Список доступного оборудования довольно широк. Покупателям предложат панорамную крышу, беспроводную зарядку для телефона, электропривод и подогрев передних сидений, обогрев руля, подрулевые лепестки для переключения передач и даже электропривод крышки багажника.

Под капотом ничего принципиально нового – линейка силовых агрегатов сохранилась. Это два знакомых бензиновых турбомотора. Базовый 1,5-литровый двигатель развивает 200 лошадиных сил, а более мощный 2,0-литровый вариант выдаёт 245 л.с. Оба мотора будут работать исключительно в паре с АКП.

Kia Sportage 2026
Kia Sportage 2026
Kia Sportage 2026
Интерьер Kia Sportage 2026
Интерьер Kia Sportage 2026

Источник:  Autohome
Лежнин Роман
Фото:Autohome
28.02.2026 
Фото:Autohome
Отзывы о Kia Sportage

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
