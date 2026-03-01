#
Отличный недорогой немецкий седан с понятными агрегатами — что с ним не так?

Эксперт «За рулем» перечислил самые удачные версии подержанной Volkswagen Jetta

От чего зависит ликвидность автомобиля на рынке?

Помимо известных факторов в виде завышенной цены и репутации марки, есть и менее очевидные, например, сочетания агрегатов. Одна и та же машина в разных комплектациях может иметь совершенно разную степень надежности.

Эксперт «За рулем»Сергей Зиновьев подтвердил этот момент на примере популярного в России седана Volkswagen Jetta, перечислив как удачные версии, так и менее ликвидные – и не просто так.

Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

Отличный недорогой немецкий седан с понятными агрегатами — что с ним не так?

– Такое впечатление, что первые владельцы Джетт ездят строго до 150 тысяч км, после чего норовят их продать. Цены при этом внушительные, так европейский седан на шасси Гольфа не может быть дешевкой. Пусть даже и нижегородской сборки.

Однако не все Джетты – неликвид. Те, которые оснащены атмосферными моторами 1.6 и МКП либо гидроавтоматом Aisin (сочетания как у российского Polo), на вторичке расходятся неплохо.

Экземпляры турбо 1.4 и робот могут залежаться. При этом продавцы не делают заманчивых скидок, а просто ждут непривередливого покупателя, который решит, что 125 лошадиных сил – это намного динамичнее, чем 90 или 110 л.с.

Имейте в виду, что турбо 1.4 у описываемой Джетты – в отредактированных версиях: с ремнем ГРМ вместо цепи, и без особой склонности к масложору. Хотя, конечно, непосредственный впрыск все равно может создать ненужные проблемы. И не надо забывать, что обслуживать турбомоторы стоит дороже, чем атмосферные.

Интерьер Volkswagen Jetta
Интерьер Volkswagen Jetta

  • Еще несколько доступных иномарок с пробегом, которые можно «урвать» с хорошей скидкой – в нашем материале.

Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
01.03.2026 
Отзывы о Volkswagen Jetta (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Volkswagen Jetta  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Перекупался Глав.Ред . ясно что у седанов плавность хода лучше чем у хетчей(неподресоренные массы и т.д..Колодочкин обьяснит)
