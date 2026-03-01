Отличный недорогой немецкий седан с понятными агрегатами — что с ним не так?

Эксперт «За рулем» перечислил самые удачные версии подержанной Volkswagen Jetta

От чего зависит ликвидность автомобиля на рынке?

Помимо известных факторов в виде завышенной цены и репутации марки, есть и менее очевидные, например, сочетания агрегатов. Одна и та же машина в разных комплектациях может иметь совершенно разную степень надежности.

Эксперт «За рулем»Сергей Зиновьев подтвердил этот момент на примере популярного в России седана Volkswagen Jetta, перечислив как удачные версии, так и менее ликвидные – и не просто так.

Volkswagen Jetta

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Такое впечатление, что первые владельцы Джетт ездят строго до 150 тысяч км, после чего норовят их продать. Цены при этом внушительные, так европейский седан на шасси Гольфа не может быть дешевкой. Пусть даже и нижегородской сборки.

Однако не все Джетты – неликвид. Те, которые оснащены атмосферными моторами 1.6 и МКП либо гидроавтоматом Aisin (сочетания как у российского Polo), на вторичке расходятся неплохо.

Экземпляры турбо 1.4 и робот могут залежаться. При этом продавцы не делают заманчивых скидок, а просто ждут непривередливого покупателя, который решит, что 125 лошадиных сил – это намного динамичнее, чем 90 или 110 л.с.

Имейте в виду, что турбо 1.4 у описываемой Джетты – в отредактированных версиях: с ремнем ГРМ вместо цепи, и без особой склонности к масложору. Хотя, конечно, непосредственный впрыск все равно может создать ненужные проблемы. И не надо забывать, что обслуживать турбомоторы стоит дороже, чем атмосферные.

Интерьер Volkswagen Jetta

