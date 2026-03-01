Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
20 марта
Как распознать замаскированное такси при покупке подержанного авто
Автокриминалист Шелков назвал три признака...
Форма багажника превосходна. Третий ряд при складывании образует ровный пол. Если не складывать, для поклажи остается около 300 л объема.
Надежный рамный внедорожник от 1,8 млн рублей: какой ресурс?
Названы достоинства и недостатки большого...
JAC N200 с третьей поворотной осью
20 марта
Уникальный 20-тонник JAC с поворотной осью впечатляет своей маневренностью
«Джак Автомобиль» вывел на рынок 20-тонный JAC...

Редчайший классический спорткар выманили у вдовы коллекционера за тысячу рублей

Полиция расследует продажу Alfa Romeo 33 Stradale за 10 евро и его исчезновение

Alfa Romeo 33 Stradale – один из всего восемнадцати экземпляров в мире – словно испарился. По факту, полиция Милана сейчас ведёт расследование по делу об исчезновении этого раритетного купе, чья реальная цена приближается к тридцати миллионам евро. А формально его продали всего за десять.

Редчайший Запорожец: что возили на этом чуде автодизайна?

Долгое время машина 1967-1969 годов выпуска находилась в Италии, в мастерской для классических авто под Неаполем. Её владельцем был известный французский коллекционер. После его смерти, как сообщают местные СМИ, на вдову начали оказывать давление. По сути, женщине якобы угрожали разорительными судебными тяжбами, что, видимо, и подтолкнуло к странной сделке.

Автомобиль переоформили на фирму-однодневку. Сама по себе символическая цена в десять евро не противозаконна, но наследники покойного коллекционера уверены: всё было сделано незаконно. Они уже обратились в миланскую прокуратуру.

Юристы семьи раскрывают схему дальше. Новая фирма, получившая права на авто, оперативно сняла его с учёта. Затем последовало заявление об утере номерных знаков, а потом Alfa Romeo вывезли за пределы Италии. В общем-то, следы заметены настолько тщательно, что сейчас машина может быть где угодно, а искать её за границей – задача крайне сложная.

Все роскошные машины Джорджо Армани

Наследники даже назначили награду в сто тысяч евро за любую информацию, которая поможет найти раритет. Они просят всех, кто что-то видел или знает, связаться с их адвокатами в Неаполе или Милане. Спрятать на долгий срок один из восемнадцати существующих экземпляров – задача непростая, но пока что местоположение легендарного спорткара остаётся полной загадкой.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Alfa Romeo
01.03.2026 
