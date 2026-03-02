Владелец автомобиля популярного бренда не выжил в ДТП — спасти его не дали скрытые дверные ручки

Компания Xiaomi оказалась под угрозой скандала из-за дверных ручек

Китайское издание Yicai выступило с требованием к компании Xiaomi, отмечая, что необходимо срочно отозвать все выпущенные электроседаны SU7, в том числе и топовую версию Ultra.

Причиной послужил итог независимого расследования ДТП, произошедшего в октябре 2025 года в Чэнду.

Уточняется, что в момент возгорания Xiaomi SU7 наружные дверные ручки с электроприводом оказались заблокированы. Из-за этого спасатели не смогли оперативно вытащить пассажира из загоревшегося автомобиля, что повлекло его гибель. Известно, что отказ ручек не был спровоцирован деформацией кузова или другими механическими повреждениями.

Сейчас Xiaomi уже работает над улучшением безопасности своих автомобилей. В новой версии SU7, которая скоро выйдет в продажу, будут установлены более надежные ручки с возможностью механического открытия снаружи. Схожие изменения затронут и кроссовер YU7.

Xiaomi SU7

