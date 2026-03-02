Самый доступный кроссовер Jaecoo получил российский ценник

Цены на новые кроссоверы Jaecoo J6 стартуют от 2,3 млн рублей за комплектацию Актив

В Москве прошла официальная презентация российской версии кроссовера Jaecoo J6.

Рекомендуем На рынок РФ выходит стильный кроссовер Jaecoo J6 для города и бездорожья

На мероприятии были объявлены официальные цены: машины в начальной комплектации Актив будут продаваться за 2 290 000 рублей, средняя комплектация Комфорт оценена в 2 499 000 рублей, а топовая Престиж – в 2 649 000 рублей.

Силовой агрегат во всех случаях: 1.5 турбо на 147 л.с. в паре с 6-ступенчатым роботом. Привод – только передний. Известно, что машины уже есть в наличии у российских дилеров бренда, хотя официальный сайт новинку пока не отображает.

Напомним, габариты Jaecoo J6 – 4509 мм х 1860 мм х 1650 мм при колесной базе 2620 мм. В конкурентах на российском рынке – серьезные игроки в виде Belgee X50 и Tenet T4.

С ценой от 2,3 млн руб J6 стал самым доступным кроссовером бренда: «старший» J7 стоит от 2,7 млн рублей, флагманский J8 – от 4,27 млн. А вот анонсированный на 2025 год компактный J5 к нам пока так и не попал.