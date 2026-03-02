Насколько надежны китайские автомобили сегодня — мнение специалиста

Эксперт Сумароков: что показали четыре года «китайской автомобильной эры» в РФ

Прошло уже более четырех лет с момента массового наплыва китайских автомобилей в Россию. С какими проблемами уже начали сталкиваться владельцы и какие марки показали себя надежнее конкурентов?

Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса:

– На вопрос о том, насколько хорошо китайские бренды показывают себя на российском рынке, помогают ответить отзывы владельцев, исследования надежности и результаты долгосрочных испытаний.

Результаты довольно противоречивы: некоторые новые китайские автомобили демонстрируют неплохие показатели качества на начальном этапе, но в целом их долгосрочная надежность несколько уступает более известным брендам, и со временем могут проявляться заметные проблемы.

В целом совместные предприятия и значительные инвестиции в НИОКР, характерные для китайского автопрома, позволили улучшить качество сборки и покраски. Некоторые производители теперь соответствуют или даже превосходят традиционных игроков по результатам первоначальных тестов. Однако долгосрочная надежность по-прежнему отстает, особенно там, где поспешное внедрение программного обеспечения и сложная электроника умножают количество отказов.

Так, исследование надежности автомобилей в Китае, проведенное JD Power в 2024 году, показало, что количество проблем в отрасли выросло до 190 на 100 автомобилей по мере увеличения числа проблем, связанных с конструкцией. Это подчеркивает трудности, связанные с развитием программного обеспечения и дизайна.

Эксперт отмечает, что среди известных китайских автомобильных марок Geely (владеющая Volvo/Lynk & Co) в рейтинге JD Power China VDS 2022 года заняла место рядом с устоявшимися совместными предприятиями по показателям PP100, что служит доказательством того, что глобальные инженерные партнерства приносят свои плоды.

Среди сильных сторон BYD – объем производства, интеграция и удовлетворенность клиентов на начальном этапе эксплуатации. Однако даже BYD сталкивалась с отзывами продукции (ремонт рулевого управления/рулевого механизма и другие мероприятия), так что масштаб не исключает всех рисков, связанных с качеством.

Для покупателей с точки зрения минимизации рисков в течение пяти и более лет японские и корейские бренды по-прежнему лидируют по стабильности. Китайские бренды заслуживают внимания с точки зрения соотношения цены и качества, а также технологий.

Евгений Сумароков подчеркивает, что многие китайские производители автомобилей перенимают стратегию корейского автопрома, который в 1970–80-х годах учился на партнерстве с японскими фирмами (в модели Pony использовались технологии Mitsubishi; ранние модели Kia опирались на Mazda), а в конце 1990-х стал активно осуществлять инвестиции в качество и привлекать талантливых специалистов со всего мира.

Подход Geely, основанный на принципе «купи и учись» в случае с Volvo, и вертикальная интеграция BYD – современные примеры применения этих уроков.