#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиШиныСкидки на автоРейтингиУтильсборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АВТОВАЗ начал выпуск заднеприводных фургонов SKM
Страх прошел: россияне перестали бояться «китайцев» с пробегом

«Автомаркетолог»: продажи подержанных «китайцев» в РФ выросли на 42% в 2025 году

Российский рынок подержанных китайских автомобилей за последний год сильно изменился. Раньше такие машины часто брали, что называется, «сжав зубы», а теперь они задают тон на вторичке.

Рекомендуем
Цифры говорят сами за себя. По данным «Автомаркетолога», в 2025-м продажи новых легковых авто из КНР упали на 26% – до примерно 865 тысяч штук. Зато сделок с подержанными китайскими мод елями стало больше на целых 42%, их количество достигло 331 тысячи.

В сумме получается почти 1,2 миллиона машин, так что общий интерес к китайским брендам никуда не делся – он просто сместился.

Откуда такой всплеск? Во-первых, накопился реальный опыт. Модели, которые активно раскупали в 2022-2024 годах, массово пошли на перепродажу. Люди уже поняли, насколько они надежны, сколько стоит их обслуживать и за какую сумму потом их можно сбыть. Самый живой спрос сейчас на Haval Jolion, Geely Coolray, Geely Monjaro и разные модификации Chery Tiggo 7 Pro.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Во-вторых, сыграла роль экономика. Подскочившая ключевая ставка, дорогой импорт и рост цен на новые авто сделали их покупку менее реалистичной для многих. В такой ситуации подержанный китайский кросс за миллион рублей выглядит вполне разумным выходом, особенно если бюджет ограничен, а кредиты стали неподъемными.

Ну и третий момент – психологический. Появление активного рынка перепродаж само по себе успокаивает. Когда видишь, что на твою будущую машину есть устойчивый спрос и ее стоимость падает предсказуемо, страхи резко уменьшаются. Это, кстати, повышает доверие ко всем китайским маркам в целом.

Рекомендуем
В общем, китайские авто окончательно перестали быть вынужденным «к остылем» на время дефицита. Они создали свою полноценную экосистему – с понятной динамикой цен, сервисами и сетью перепродаж. Дилеры новых машин теперь конкурируют еще и с этим сегментом, а покупатели получают больше вариантов и меньше рискуют.

Ранее «За рулем» сообщал , что популярный кроссовер подешевел после обновления.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник: Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 1112
01.03.2026 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0