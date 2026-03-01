Страх прошел: россияне перестали бояться «китайцев» с пробегом

«Автомаркетолог»: продажи подержанных «китайцев» в РФ выросли на 42% в 2025 году

Российский рынок подержанных китайских автомобилей за последний год сильно изменился. Раньше такие машины часто брали, что называется, «сжав зубы», а теперь они задают тон на вторичке.

Цифры говорят сами за себя. По данным «Автомаркетолога», в 2025-м продажи новых легковых авто из КНР упали на 26% – до примерно 865 тысяч штук. Зато сделок с подержанными китайскими мод елями стало больше на целых 42%, их количество достигло 331 тысячи.

В сумме получается почти 1,2 миллиона машин, так что общий интерес к китайским брендам никуда не делся – он просто сместился.

Откуда такой всплеск? Во-первых, накопился реальный опыт. Модели, которые активно раскупали в 2022-2024 годах, массово пошли на перепродажу. Люди уже поняли, насколько они надежны, сколько стоит их обслуживать и за какую сумму потом их можно сбыть. Самый живой спрос сейчас на Haval Jolion, Geely Coolray, Geely Monjaro и разные модификации Chery Tiggo 7 Pro.

Во-вторых, сыграла роль экономика. Подскочившая ключевая ставка, дорогой импорт и рост цен на новые авто сделали их покупку менее реалистичной для многих. В такой ситуации подержанный китайский кросс за миллион рублей выглядит вполне разумным выходом, особенно если бюджет ограничен, а кредиты стали неподъемными.

Ну и третий момент – психологический. Появление активного рынка перепродаж само по себе успокаивает. Когда видишь, что на твою будущую машину есть устойчивый спрос и ее стоимость падает предсказуемо, страхи резко уменьшаются. Это, кстати, повышает доверие ко всем китайским маркам в целом.

В общем, китайские авто окончательно перестали быть вынужденным «к остылем» на время дефицита. Они создали свою полноценную экосистему – с понятной динамикой цен, сервисами и сетью перепродаж. Дилеры новых машин теперь конкурируют еще и с этим сегментом, а покупатели получают больше вариантов и меньше рискуют.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках