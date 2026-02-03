Свежий китайский кроссовер или уставший «японец»: нюансы выбора

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах китайских кроссоверов-пятилеток

Китайские кроссоверы активно насыщают вторичку. Их доля среди всех предложений по кроссоверам не старше пяти лет достигла 38% и, несомненно, продолжит расти. Интерес к ним – тоже.

Главный побуждающий мотив – цена. За пятилетний кроссовер Hyundai Creta просят от 1,5 до 2,5 млн рублей, Nissan Qashqai, в среднем, еще дороже. Тогда как даже более крупные китайские конкуренты в 1,5 млн легко укладываются. При длине 4,4–4,6 м их можно считать «самыми маленькими среднеразмерными».

Скорость потери цены, конечно, впечатляющая. Но настолько ли они хуже Креты и Кашкая, насколько дешевле?

Похоже, ключевую роль в ценообразовании играют сложившаяся репутация конкретной марки и модели. Если же сравнивать конструкции, энерговооруженность, оснащение и комфорт, то разница между «некитайским» и китайским явно не двукратная. А кое в чем «китайцы» даже лучше.

Особенности исполнения

По общей конструкции они не сильно отличаются от «корейцев» или «японцев» – при создании за ориентир нередко брали самые успешные рыночные модели. Чаще всего RAV4 и Tiguan. А в производстве применяли те же технологии, что и ведущие мировые компании.

По большому счету, все недорогие кроссоверы скроены похоже. В ходовой части существенной разницы не найти, главные агрегаты китайских моделей зачастую до боли что-то напоминают.

Среди двигателей китайских марок провальных нет: к некоторым европейским и японским вопросов больше. Многие коробки передач – от производителей с мировым именем. Подключение задней оси часто обеспечивают те же муфты BorgWarner, только китайского производства.

Недостатки китайских компактных кроссоверов

Они сводятся к мелочам. Не безотказны многие электронные системы, простоваты материалы в салоне, есть просчеты в эргономике. Слегка плавает качество изготовления: отдельные экземпляры той или иной модели проявляют склонность к быстрой коррозии, а остальные вроде как нет.

Большинству моделей не проводили углубленной адаптации к российским дорогам и климату. Однако массовых претензий по этому поводу пока не слышно – и подвески ведут себя прилично, и печки греют должным образом.

Все недостатки, если они есть, перекрываются разумной ценой машин с пробегом. У цены, впрочем, две стороны: выгодно покупать, но еще через какое-то время невыгодно продавать следующему покупателю.

Сложности второго порядка

Определенная проблема при выборе в том, что рожденные пять-шесть лет назад (а то и меньше) модели мало изучены. Хотя иные уже прошли по два рестайлинга или вовсе сняты с производства. При пробегах 50–100 тысяч км выявить все болячки нереально – нужно, чтобы в массе наездили не меньше 150 тысяч км.

При покупке машин давно знакомых марок нас это слабо смущало – не сомневались, что новые генерации Креты, Кашкая или Тигуана не хуже предыдущих. К китайским же маркам настороженность осталась.

Выбор также затрудняет ограниченное число модификаций. Например, у популярного переднеприводного Chery Tiggo 7 Pro никаких альтернатив – один мотор, одна трансмиссия.

Не все мастерские берут в ремонт китайские автомобили. Основная причина – обилие обновлений и возникающая от этого путаница с запчастями. Заказываешь деталь по каталогу и VIN, а она не подходит на то место, где должна стоять.

Но по крайней мере постепенно выправляется ситуация с добычей запчастей как таковых. Три года назад ожидание в два-три месяца было распространенным явлением, сейчас стало лучше.

Утешает, что у машин в возрасте трех-пяти лет пробеги, как правило, невелики.

Можно рассчитывать, что еще года два-три ничего ужасного с ними не произойдет. А к тому моменту решение различных проблем, наверное, еще немного упростится.

Лучшие варианты китайских среднеразмерных кроссоверов с пробегом до 100 тыс. км и ценой не дороже 1,5 млн вы найдете тут.