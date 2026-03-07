Новосибирец за год «заработал» на выплатах по ОСАГО 53 млн рублей

В Новосибирской области выявлен масштабный случай мошенничества на ОСАГО

В 2025 году в Новосибирской области завели 251 уголовное дело по автострахованию, сообщил на сессии Заксобрания глава ГУ МВД региона Андрей Кульков.

Он отметил, что это в пять раз (!) больше, чем годом ранее, причем 60 эпизодов из 74, уже переданных в суд – дело рук организованных преступных групп. Местные СМИ уже называют ситуацию разгулом автоюристов, которые прикрываются интересами автовладельцев и качают миллионы из страховщиков. Один из наиболее вопиющих случаев как раз привел Кульков: автоюрист за год оформил клиентские выплаты по ОСАГО 146 раз, «отсудив» более 53 млн рублей.

По данным полиции, этот юрист включен в специальный реестр – сейчас там 530 человек, получавших выплаты четыре и более раз. Значительная часть списка – как раз юристы, а не непосрественно попавшие в ДТП водители.

Андрей Кульков напомнил, что Новосибирская область занесена в «красную зону» по недобросовестным действиям с ОСАГО – из-за «юристов-рекордсменов» Центробанк повысил территориальный коэффициент для региона, что сделало полисы ОСАГО дороже для водителей.

В настоящий момент против юриста, «заработавшего» 53 млн, возбуждено уголовное дело: полиция изучает механизмы, с помощью которых стали возможны столь масштабные действия, а также ищет сообщников «новосибирского Сола Гудмана».