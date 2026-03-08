Экология
Стала известна дата премьеры «китайского Cullinan»

Производитель пылесосов Dreame представит свой премиальный внедорожник 12 марта

Автомобильная марка Star Motor, принадлежащая китайскому производителю бытовой техники Dreame, готова представить свой флагманский SUV – модель будет называться D09.

По заявлению компании, это произойдет 12 марта, дополнительных подробностей пока нет. Как «За рулем» сообщал ранее, D09 - это премиум-вседорожник, весьма непрозрачно похожий на Rolls-Royce Cullinan. Коренное отличие – у китайской машины распашные двери без центральной стойки. Также компания сообщала, что «электричка» с четырьмя движками получит интеллектуальную систему руления задними колесами и адаптивную рекуперацию энергии.

Напомним, первые фото D09 бренд Star Motor (в ранних сообщениях – Starry Automotive) показал в сентябре 2025 года. При этом производитель пылесосов, фенов и роботов-швабр Dreame, владеющий этой маркой, планирует запустить еще одну – Dreame Automotive. В ее сферу деятельности будет входить выпуск гиперкара, копирующего Bugatti Chiron.

Источник:  Китайские автомобили
