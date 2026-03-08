Стала известна дата премьеры «китайского Cullinan»

Производитель пылесосов Dreame представит свой премиальный внедорожник 12 марта

Автомобильная марка Star Motor, принадлежащая китайскому производителю бытовой техники Dreame, готова представить свой флагманский SUV – модель будет называться D09.

Рекомендуем Chery не станет поддерживать производителя пылесосов в выпуске машин

По заявлению компании, это произойдет 12 марта, дополнительных подробностей пока нет. Как «За рулем» сообщал ранее, D09 - это премиум-вседорожник, весьма непрозрачно похожий на Rolls-Royce Cullinan. Коренное отличие – у китайской машины распашные двери без центральной стойки. Также компания сообщала, что «электричка» с четырьмя движками получит интеллектуальную систему руления задними колесами и адаптивную рекуперацию энергии.

Напомним, первые фото D09 бренд Star Motor (в ранних сообщениях – Starry Automotive) показал в сентябре 2025 года. При этом производитель пылесосов, фенов и роботов-швабр Dreame, владеющий этой маркой, планирует запустить еще одну – Dreame Automotive. В ее сферу деятельности будет входить выпуск гиперкара, копирующего Bugatti Chiron.