Производитель пылесосов замахнулся на Bugatti Veyron и Rolls-Royce Cullinan

Dreame Technology анонсировала свой первый электромобиль класса ультра-люкс

Dreame Technology произвела фурор на рынке, объявив о выходе с первым электромобилем класса ультра-люкс, который будет конкурировать с Bugatti Veyron и появится в 2027 году.

По информации китайского издания Sina Tech, компания проводит голосования по предложениям дизайна автомобилей на протяжении уже 38 недель. Основатель и генеральный директор Юй Хао вдохновился идеей создания автомобилей.

Dreame разделила свои автомобильные направления на два бренда: Dreame Automotive и Starry Automotive. Первый будет сосредоточен на разработке автомобилей уровня Bugatti под внутренним названием Dreame-Bugatti, включая электромобили и модели с увеличенным запасом хода. Starry, в свою очередь, будет заниматься производством автомобилей, сопоставимых с Rolls-Royce Cullinan и Bentley.

Концепт Dreame
Концепт Dreame
На внутреннем совещании по коммуникациям Юй Хао отметил, что новые автомобили «могут полностью конкурировать с Li Auto, сокрушая все, от L9 до L8, L7 и L6». На запросы Sina Tech о комментарии относительно текущих планов компания Dreame Technology не ответила.

Источник:  CarNewsChina
Лежнин Роман
Фото:Dreame
21.09.2025 
Фото:Dreame
