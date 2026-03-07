#
Назван оптимальный пробег, при которому нужно продавать машину

Автостат: 33% россиян считают идеальным пробег для продажи авто 100-150 тыс. км

Согласно свежему онлайн-опросу, проведенному агентством Автостат, треть автомобилистов видит идеальный момент для продажи подержанной машины на отметке от 100 до 150 тысяч километров. В исследовании, охватившем почти полторы тысячи человек, именно этот вариант оказался самым популярным.

Интересно, что взгляды остальных участников сильно разнятся. Каждый пятый, к примеру, предпочитает расстаться с автомобилем ещё до того, как пробег «перевалит» за первую сотню тысяч. Зато 17% респондентов куда более терпеливы и готовы ездить на своей машине вплоть до 200 тыс. км. Настоящих максималистов, меняющих авто уже при 50 тысячах пробега, набралось всего 4% – и это, кстати, намного меньше, чем было раньше. А вот 12% опрошенных и вовсе придерживаются философии «ездить, пока едет», не планируя продажу до последнего.

Эксперт Сергей Целиков в целом согласен с большинством. Он поясняет, что даже при аккуратной езде после рубежа в 150 тысяч километров затраты на содержание машины почти всегда растут. Вместе с ними повышается и вероятность столкнуться с серьёзной, а значит, дорогой поломкой.

«Правда, все автомобили разные и статистика поломок у них тоже разная. Кому как повезет…», – добавляет Целиков, отмечая, что универсальной формулы тут нет.

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
07.03.2026 
Фото:Depositphotos
