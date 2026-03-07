Вьетнамцы представили собственные кроссовер и седан с богатым оснащением

Lac Hong выпустит кроссовер 800S и седан 900S для рынка Вьетнама в 2027 году

Lac Hong официально представил свои первые флагманские модели – полноразмерный кроссовер 800S и крупный седан 900S. Их продажи стартуют только в 2027 году, причём первым рынком станет Вьетнам. Для компании эти автомобили – демонстрация собственных технологических возможностей, а не просто новые продукты.

Под капотом обеих новинок – трёхмоторная электросиловая установка. Её совокупная отдача достигает 625 лошадиных сил. Что касается запаса хода или скорости зарядки, эти детали производитель пока предпочитает не афишировать.

Внешность машин разработана в единой философии, где современная строгость линий сочетается с национальными культурными кодами. В глаза бросается массивная решётка радиатора с вертикальными элементами – их дизайн навеян образом бамбука. На капоте красуется фигурка мифической птицы Лак, что отсылает к местным легендам. Вообще, общее впечатление от силуэта и пропорций многим напомнит автомобили Rolls-Royce.

Lac Hong 900S

Внутри создатели сделали ставку на традиционную роскошь: в отделке много натурального дерева и позолоты. При этом они сознательно отказались от некоторых популярных сегодня решений вроде отдельного развлекательного экрана для пассажира на передней панели. Зато в базовое оснащение войдут автоматические двери, кресла с так называемым эффектом невесомости и активная пневмоподвеска.

Флагманский седан 900S получит дополнительные опции для комфорта задних пассажиров. Речь идёт о звукоизолирующей перегородке с электрохромным стеклом, которое можно затемнить одним нажатием кнопки, а также о складных столиках.