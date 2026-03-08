Крепкий кузов и классический автомат — отличный седан за полтора миллиона
Почему отзывы владельцев одной машины могут быть диаметрально противоположными? Одни души не чают, другие мечтают избавиться.
Дело не только в очевидных вещах вроде должного ухода и пробега. Одна и та же модель может иметь множество версий со множеством связок агрегатов. И одна из них может быть надежной и неприхотливой, а другая затратной и капризной.
Эксперт «За рулем»Сергей Зиновьев выбрал несколько ярких примеров таких машин на вторичном рынке и порекомендовал наиболее удачные исполнения. Поговорим о Volvo S60.
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– Рестайлинг второго поколения. Полный привод – редкость, в основном машины с передним. Ценовая вилка узкая – 1,4–2,6 млн рублей. Средний пробег около 125 тысяч км.
Как и у «немцев», гамма моторов велика, а однозначно благополучного агрегата не найти. Все бензиновые – турбо с прямым впрыском и ворохом болячек.
Лучший из них – появившийся при рестайлинге турбомотор 1.5 (152 л. с.), хотя и 2 ‑ литровый (190 л . с .) рассматривать можно – по крайней мере , не грешит разрушениями поршневой группы . Неплох и дизель 2.0, но уж больно редок .
Со всеми двигателями после рестайлинга сотрудничают гидроавтоматы Aisin (три варианта). Попенять им можно лишь на неэффективное охлаждение: часто ставят внешний радиатор, не дожидаясь перегревов.
Салон оформлен очень консервативно, оснащение по меркам класса скудновато. По части эргономики и комфорта всё хорошо, и кузов прекрасно противостоит коррозии. Запчасти же были дефицитны и необъяснимо дороги еще до санкций.
- С остальными машинами из рекомендации эксперта можете ознакомиться в нашем материале.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках