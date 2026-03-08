Крепкий кузов и классический автомат — отличный седан за полтора миллиона

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать удачную версию Volvo S60 на вторичке

Почему отзывы владельцев одной машины могут быть диаметрально противоположными? Одни души не чают, другие мечтают избавиться.

Дело не только в очевидных вещах вроде должного ухода и пробега. Одна и та же модель может иметь множество версий со множеством связок агрегатов. И одна из них может быть надежной и неприхотливой, а другая затратной и капризной.

Эксперт «За рулем»Сергей Зиновьев выбрал несколько ярких примеров таких машин на вторичном рынке и порекомендовал наиболее удачные исполнения. Поговорим о Volvo S60.

Volvo S60

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Рестайлинг второго поколения. Полный привод – редкость, в основном машины с передним. Ценовая вилка узкая – 1,4–2,6 млн рублей. Средний пробег около 125 тысяч км.

Как и у «немцев», гамма моторов велика, а однозначно благополучного агрегата не найти. Все бензиновые – турбо с прямым впрыском и ворохом болячек.

Лучший из них – появившийся при рестайлинге турбомотор 1.5 (152 л. с.), хотя и 2 ‑ литровый (190 л . с .) рассматривать можно – по крайней мере , не грешит разрушениями поршневой группы . Неплох и дизель 2.0, но уж больно редок .

Со всеми двигателями после рестайлинга сотрудничают гидроавтоматы Aisin (три варианта). Попенять им можно лишь на неэффективное охлаждение: часто ставят внешний радиатор, не дожидаясь перегревов.

Салон оформлен очень консервативно, оснащение по меркам класса скудновато. По части эргономики и комфорта всё хорошо, и кузов прекрасно противостоит коррозии. Запчасти же были дефицитны и необъяснимо дороги еще до санкций.

Интерьер Volvo S60

С остальными машинами из рекомендации эксперта можете ознакомиться в нашем материале.