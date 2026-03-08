Как наказать соседа, который «запер» вашу машину на парковке?

#
Депутат Чаплин предупредил об ответственности за нарушение правил парковки

Незаконная парковка, перекрывающая выезд, – ситуация, знакомая едва ли не каждому автовладельцу. Член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин разъяснил, как правильно на неё реагировать, чтобы самому не оказаться виноватым.

Само по себе блокирование чужого автомобиля – это административное правонарушение. В Москве и Санкт-Петербурге за него грозит штраф в три тысячи рублей, а в других регионах – две. Причём машину нарушителя вполне могут эвакуировать на спецстоянку, и тогда к штрафу добавятся расходы на услуги эвакуатора и хранение.

Однако, по словам парламентария, куда серьёзнее могут быть последствия для того, чью машину заблокировали, если он попытается решить проблему силой. Любые самостоятельные действия – от попытки сдвинуть автомобиль тросом до повреждения шин или кузова – моментально переводят пострадавшего в статус правонарушителя. За мелкий ущерб, вроде царапины, могут оштрафовать, а за значительный, согласно статье 167 Уголовного кодекса, уже грозит реальный срок до двух лет.

Что же делать в такой ситуации? Первый шаг – банально поискать под стеклом записку с контактами владельца. Если её нет, Чаплин напоминает о функции в приложении «Госуслуги Авто»: через него можно анонимно отправить уведомление о помехе прямо на телефон автовладельца, используя лишь государственный номер его машины.

Когда все мирные способы исчерпаны, остаётся вызывать полицию по номерам 102 или 112. Перед звонком эксперты советуют сфотографировать ситуацию с нескольких ракурсов, чтобы были чётко видны и номера нарушителя, и факт блокировки проезда. Диспетчеру нужно сообщить точный адрес, марку и номер автомобиля. Прибывшие на место сотрудники уже сами найдут владельца через базу данных, составят протокол и при необходимости вызовут эвакуатор.

Источник:  Авто Mail
Лежнин Роман
Фото:Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото:Кирилл Кухмарь/ТАСС
