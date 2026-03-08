#
Как будут чувствовать себя «китайцы» после возвращения ушедших брендов в Россию?

Эксперт Коротков: «китайцы» выдержат конкуренцию с другими марками на рынке РФ

Многие автомобилисты очень ждут возвращения в Россию ушедших проверенных марок из Европы и Японии.

Как будет выглядеть российский авторынок после их возвращения? Что будет с китайскими марками? Кто-то может подумать, что «китайцы» моментально лишатся большой доли рынка и отойдут на второй план. Однако не все так однозначно, ведь за все эти годы китайские бренды зарекомендовали себя и плотно закрепились у нас.

Эксперт Александр Коротков описал перспективы китайских машин в России после возвращения ушедших марок, а также предположил, что даже в этом случае «китайцы» оставят за собой солидную долю рынка и будут чувствовать себя вполне вольготно.

Комментарий эксперта

Александр Коротков – генеральный директор MIGTORG:

Как будут чувствовать себя «китайцы» после возвращения ушедших брендов в Россию?

Главный нюанс здесь в том, что опционы на обратный выкуп заводов те самые, что могли бы стать для них «быстрым входом», уже истекли. То есть вернуться на прежние мощности и сходу выдать тот же объем продукции у них уже не выйдет. При этом ставки по утильсбору будут неизбежно расти дальше, так что ввозить готовые машины из Европы или Японии станет бессмысленно дорого. А это значит, что перед компаниями встанет жесткая дилемма: либо вкладывать деньги в расконсервацию и налаживание частичного производства на имеющихся российских мощностях (которые, кстати, сейчас заняты или перепрофилированы), либо заходить с долгосрочными инвестициями и строить новые заводы с нуля. Оба варианта требуют не только миллиардов рублей, но и минимум пары лет. Разумеется, эти колоссальные издержки в итоге лягут на конечную цену автомобиля для потребителя. Так что какое-то время, пока «возвращенцы» только разворачиваются и раскачиваются, китайские бренды будут чувствовать себя вполне уверенно и сохранять спрос за счет низкой цены, сервисной дилерской инфраструктуры и наличия машин здесь и сейчас.

Конечно, когда европейские и японские марки, наконец, вернутся, сыграет свою роль фактор отложенного спроса. Люди, которые три-четыре года ездили на старом автомобиле и ждали полюбившийся им бренд, пойдут в салоны. И здесь важно понимать про ключевую ставку: если она и дальше будет показывать тенденцию к снижению, автокредиты станут доступнее, и этот накопившийся спрос выплеснется наружу, создав «возвращенцам» хорошие стартовые продажи. Это будет их окном возможностей.

Но говорить о том, что китайцы не выдержат конкуренции и посып лют ся, точно не приходится. Китайские бренды за это время проделали колоссальный путь: они выстроили дилерские сети, накопили статистику по эксплуатации в наших условиях, адаптировали машины под наш климат и дороги. Они уже свои. У них есть четкое понимание, что для удержания доли рынка нужно либо углублять локализацию, чтобы сдерживать цену, либо уходить в премиум-сегмент с принципиально новыми технологиями (гибриды, электрокары). Так что конкуренция будет жесткой, но точно не убийственной для китайцев рынок просто поделится на несколько больших групп, где каждый будет играть по новым, уже написанным правилам.

