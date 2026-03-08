Как будут чувствовать себя «китайцы» после возвращения ушедших брендов в Россию?

Эксперт Коротков: «китайцы» выдержат конкуренцию с другими марками на рынке РФ

Многие автомобилисты очень ждут возвращения в Россию ушедших проверенных марок из Европы и Японии.

Как будет выглядеть российский авторынок после их возвращения? Что будет с китайскими марками? Кто-то может подумать, что «китайцы» моментально лишатся большой доли рынка и отойдут на второй план. Однако не все так однозначно, ведь за все эти годы китайские бренды зарекомендовали себя и плотно закрепились у нас.

Эксперт Александр Коротков описал перспективы китайских машин в России после возвращения ушедших марок, а также предположил, что даже в этом случае «китайцы» оставят за собой солидную долю рынка и будут чувствовать себя вполне вольготно.

Комментарий эксперта

Александр Коротков – генеральный директор MIGTORG:

– Главный нюанс здесь в том, что опционы на обратный выкуп заводов – те самые, что могли бы стать для них «быстрым входом», – уже истекли. То есть вернуться на прежние мощности и сходу выдать тот же объем продукции у них уже не выйдет. При этом ставки по утильсбору будут неизбежно расти дальше, так что ввозить готовые машины из Европы или Японии станет бессмысленно дорого. А это значит, что перед компаниями встанет жесткая дилемма: либо вкладывать деньги в расконсервацию и налаживание частичного производства на имеющихся российских мощностях (которые, кстати, сейчас заняты или перепрофилированы), либо заходить с долгосрочными инвестициями и строить новые заводы с нуля. Оба варианта требуют не только миллиардов рублей, но и минимум пары лет. Разумеется, эти колоссальные издержки в итоге лягут на конечную цену автомобиля для потребителя. Так что какое-то время, пока «возвращенцы» только разворачиваются и раскачиваются, китайские бренды будут чувствовать себя вполне уверенно и сохранять спрос за счет низкой цены, сервисной дилерской инфраструктуры и наличия машин здесь и сейчас.

Конечно, когда европейские и японские марки, наконец, вернутся, сыграет свою роль фактор отложенного спроса. Люди, которые три-четыре года ездили на старом автомобиле и ждали полюбившийся им бренд, пойдут в салоны. И здесь важно понимать про ключевую ставку: если она и дальше будет показывать тенденцию к снижению, автокредиты станут доступнее, и этот накопившийся спрос выплеснется наружу, создав «возвращенцам» хорошие стартовые продажи. Это будет их окном возможностей.

Но говорить о том, что китайцы не выдержат конкуренции и посып лют ся, точно не приходится. Китайские бренды за это время проделали колоссальный путь: они выстроили дилерские сети, накопили статистику по эксплуатации в наших условиях, адаптировали машины под наш климат и дороги. Они уже свои. У них есть четкое понимание, что для удержания доли рынка нужно либо углублять локализацию, чтобы сдерживать цену, либо уходить в премиум-сегмент с принципиально новыми технологиями (гибриды, электрокары). Так что конкуренция будет жесткой, но точно не убийственной для китайцев – рынок просто поделится на несколько больших групп, где каждый будет играть по новым, уже написанным правилам.