#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Назван лучший автомобиль 2026 года по мнению женщин-экспертов
10 марта
Назван лучший автомобиль 2026 года по мнению женщин-экспертов
Nissan Leaf признан лучшим автомобилем года по...
За езду без ОСАГО будут штрафовать раз в сутки: что изменится для водителей
10 марта
За езду без ОСАГО будут штрафовать раз в сутки: что изменится для водителей
Комитет Госдумы одобрил однократный за сутки...
Как изменится рынок моторных масел к 2028 году: обозначены два устойчивых тренда
10 марта
Как изменится рынок моторных масел к 2028 году: обозначены два устойчивых тренда
Эксперт: эволюция двигателестроения приведет к...

Как изменится рынок моторных масел к 2028 году: обозначены два устойчивых тренда

Эксперт: эволюция двигателестроения приведет к уходу с рынка высоковязких масел

В рамках профильной сессии форума ForAuto 2026 директор по продажам UPEC (контрактный производитель масел, в том числе, российского бренда Sintec) Геннадий Задорожный представил видение ближайшего будущего отрасли, основанное на выводах международной конференции ICIS.

Как изменится рынок моторных масел к 2028 году: обозначены два устойчивых тренда

Эволюция вязкости

Главным драйвером трансформации станет эволюция двигателестроения. Стремление автоконцернов соответствовать экологическим нормам приведет к сжатию доли высоковязких масел (10W-30, 10W-40, 15W-40 и 15W-50).

Им на смену приходят низковязкие составы: эксперты прогнозируют устойчивый рост категорий 0W-16, 0W-20, а также 5W-30, которые обеспечивают лучшую топливную эффективность.

Как изменится рынок моторных масел к 2028 году: обозначены два устойчивых тренда

Новое качество

Вторым важнейшим трендом станет повышение требований к качеству смазочных материалов. В 2028 году ожидается официальное внедрение стандартов API SX и ILSAC GF-8. Эти спецификации зададут новые, более жесткие параметры свойств масел.

Как отметили в UPEC, компания намерена уже в 2026 году начать адаптацию мощностей под требования будущего. Напомним, что UPEC является единственным контрактным производителем в России, чья продукция уже имеет официальный сертификат API SQ, что позволяет прогнозировать плавный переход на уровень API SX и ILSAC GF-8.

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
«За рулем»
Фото:Sintec
Количество просмотров 30
10.03.2026 
Фото:Sintec
Поделиться:
Оцените материал:
+1