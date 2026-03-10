Как изменится рынок моторных масел к 2028 году: обозначены два устойчивых тренда

Эксперт: эволюция двигателестроения приведет к уходу с рынка высоковязких масел

В рамках профильной сессии форума ForAuto 2026 директор по продажам UPEC (контрактный производитель масел, в том числе, российского бренда Sintec) Геннадий Задорожный представил видение ближайшего будущего отрасли, основанное на выводах международной конференции ICIS.

Эволюция вязкости

Главным драйвером трансформации станет эволюция двигателестроения. Стремление автоконцернов соответствовать экологическим нормам приведет к сжатию доли высоковязких масел (10W-30, 10W-40, 15W-40 и 15W-50).

Им на смену приходят низковязкие составы: эксперты прогнозируют устойчивый рост категорий 0W-16, 0W-20, а также 5W-30, которые обеспечивают лучшую топливную эффективность.

Новое качество

Вторым важнейшим трендом станет повышение требований к качеству смазочных материалов. В 2028 году ожидается официальное внедрение стандартов API SX и ILSAC GF-8. Эти спецификации зададут новые, более жесткие параметры свойств масел.

Как отметили в UPEC, компания намерена уже в 2026 году начать адаптацию мощностей под требования будущего. Напомним, что UPEC является единственным контрактным производителем в России, чья продукция уже имеет официальный сертификат API SQ, что позволяет прогнозировать плавный переход на уровень API SX и ILSAC GF-8.